余承东官宣尚界Z7、Z7T猎装版：月底将公布更多细节

站长之家（ChinaZ.com）3月4日 消息:今日下午，华为消费者业务CEO余承东在公开场合正式官宣了鸿蒙智行旗下的全新车型——尚界Z7，同时，其猎装版车型Z7T也一同亮相，这标志着鸿蒙智行正式进军猎装车市场，Z7T成为该品牌首款猎装车型。

还有大惊喜！余承东官宣尚界Z7T：最年轻态的猎装车来了

余承东介绍，Z7T被定位为“风尚猎装”，旨在献给那些率性且悦己的都市游侠，兼顾了车辆的外观美感与实用性。他透露，月底将公布更多关于Z7T的详细信息。

从已公布的图片来看，Z7T的前脸设计与Z7保持一致，其中最引人注目的是其大灯组。大灯组内部采用了点阵式LED光源，并融入了类似尊界S800的碎钻光效，营造出一种独特而璀璨的视觉效果。

车身设计方面，Z7T的前半段基本延续了轿跑的风格，翼子板上设置了通风口，这一设计与保时捷Taycan、小米SU7等车型有异曲同工之妙。同时，Z7T还采用了无框外后视镜和带机械装置的半隐藏式门把手，进一步提升了车辆的时尚感。

为了兼顾装载实用性，Z7T的后半部设计与Z7有明显区别。其后排头部空间和行李厢空间更加宽敞，为乘客提供了更为舒适的乘坐体验。车尾部分，Z7T依旧配备了贯穿式尾灯，点亮后呈现出星光璀璨的效果，与前脸设计相呼应。

内饰方面，余承东公布了Z7和Z7T的共同亮点。两车均配备了液晶仪表盘、悬浮式中控屏、副驾驶娱乐屏以及HUD抬头显示等高科技配置。其中，中控屏首发四维随动功能，可左右上下转动，为驾驶者提供了更多的情绪价值和操作便利性。

