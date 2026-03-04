AI日报：OpenAI上线 GPT-5.3 Instant；通义千问负责人林俊旸宣布离职；谷歌发布 Gemini 3.1 Flash-Lite

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、拒尽“爹味”说教：OpenAI 紧急上线 GPT-5.3 Instant，GPT-5.4已在路上

OpenAI 推出 GPT-5.3Instant，重点解决 ChatGPT 的“爹味”说教问题，并在幻觉率和创意写作方面取得突破。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.3Instant 优化了用户体验，减少了“爹味”说教，更加自然平等。 📊 幻觉率显著降低，提升了在医学、法律等领域的可靠性。 🎨 创意写作能力增强，更擅长通过细节刻画触动人心。

2、传 Windows 12 今年发布：全面转向模块化架构，AI 成为系统“跳动的心脏”

文章详细介绍了微软下一代操作系统 Windows 12 的最新动态，包括其基于 CorePC 架构的彻底模块化设计、AI 成为核心组件以及对硬件的新要求。这些变化不仅提升了系统的自适应能力，也推动了全球 PC 市场向“AI PC”的转型。

【AiBase提要:】 🧩 彻底模块化：基于 CorePC 架构，系统功能可像积木一样增减，大幅提升不同设备的适配效率。 🤖 AI 即内核：Copilot 不再是插件，而是系统的运行中枢，部分高端 AI 功能或将推行订阅制。 💻 硬件新门槛：强制要求 NPU 处理器，Windows 12 将成为定义“AI PC”标准的关键一代操作系统。

3、阿里蚂蚁核心层罕见齐聚！马云重返云谷学校：AI 冲击超乎想象

马云带领阿里巴巴与蚂蚁集团核心管理层访问杭州云谷学校，探讨AI浪潮下的教育变革，强调教育需从知识驱动转向智慧驱动，注重创造力、独立思考和责任感的培养，同时呼吁教育界迅速适应AI带来的变化。

【AiBase提要:】 🧠 AI时代的到来速度远超预期，对社会的冲击力极强。 💡 教育应从“知识驱动”转向“智慧驱动”，注重创造力与想象力的培养。 🤝 马云呼吁教育界迅速适应AI变化，教会孩子如何利用AI工具。

4、OpenClaw能“边用边训”了：智能体强化学习训练框架AReaL v1.0稳定版发布

AReaL v1.0稳定版发布，解决了智能体接入训练成本高和缺乏持续进化能力的问题。该框架通过Proxy Worker中转层实现零改造接入RL训练，并推出原生训练引擎Archon，支持5D并行，降低开发门槛。

【AiBase提要:】 🧠 AReaL v1.0让智能体无需修改代码即可接入强化学习训练 🚀 通过Proxy Worker中转层实现零改造接入RL训练 🛠️ 原生训练引擎Archon支持5D并行，降低开发门槛 详情链接:https://github.com/inclusionAI/AReaL

5、阶跃星辰Step3.5Flash全链路开源:1960亿参数MoE架构，调用量跃升OpenClaw前二

阶跃星辰宣布开源Step3.5Flash模型，该模型采用稀疏MoE架构，拥有1960亿参数，并在推理时仅激活约110亿参数，实现高能效比。其在代码任务中推理速度最高可达350TPS，具备挑战顶级闭源模型的实力。目前，该模型在开源社区表现活跃，下载量突破30万次，并在OpenClaw中调用量全球排名第二。

【AiBase提要:】 🚀 阶跃星辰正式开源Step3.5Flash模型，提升开发者构建高性能Agent的能力。 🧠 Step3.5Flash采用稀疏MoE架构，总参数达1960亿，推理时仅激活约110亿参数。 📈 该模型在OpenClaw中调用量跃升至全球前二，展现强大性能与稳定性。

6、阿里通义千问负责人林俊旸宣布离职，曾主导Qwen开源生态

林俊旸作为阿里巴巴通义千问的核心人物，其离职对阿里大模型战略和人才留存带来挑战，同时反映出大模型赛道核心人才流动的高频化趋势。

【AiBase提要:】 🧠 林俊旸是阿里巴巴最年轻的P10级技术领袖，主导了Qwen开源生态的构建。 🔄 其离职引发AI学术界及开发者社区强烈反应，类比Sam Altman离开OpenAI。 🚀 林俊旸在团队内部组建了机器人与具身智能小组，推动AI走向物理世界。

7、响应快如闪电！谷歌发布 Gemini 3.1 Flash-Lite：首字提速 2.5 倍，算力成本再创新低

谷歌推出的Gemini3.1Flash-Lite模型在响应速度和性价比方面表现出色，为开发者提供了更高效的实时交互体验。其首字响应速度提升了2.5倍，整体输出速度提高了45%，同时每百万输入Token仅需0.25美元，极大降低了AI部署成本。

【AiBase提要:】 ⚡ 首字响应速度提升2.5倍，显著优化实时交互体验。 💰 输入价格低至0.25美元/百万Token，降低大规模AI部署门槛。 🧠 新增“思考层级”调节功能，支持效率与深度推理的灵活切换。

8、40 克轻如蝉翼！讯飞 AI 眼镜 MWC 2026 全球首秀：首创“看唇语”降噪，跨国交流翻译官就在眼前

讯飞AI眼镜在MWC2026上发布，以40克的极致轻量化设计和创新的唇动识别多模态降噪技术，解决了传统AI翻译设备在嘈杂环境中的识别难题，为跨国交流提供了更自然、高效的解决方案。

【AiBase提要:】 🧠 40克超轻设计，解决AR/AI眼镜佩戴沉重问题。 👄 唇动识别多模态降噪技术，提升语音识别准确率50%以上。 🗣️ 实现多模态同传翻译，支持实时字幕与译文同步播放。

（举报）