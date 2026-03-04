联想拯救者平板Y700五代官宣3月18日发布

站长之家（ChinaZ.com）3月4日 消息:今日，联想拯救者正式对外公布，其备受游戏玩家关注的拯救者平板Y700五代将于3月18日晚7点揭开神秘面纱。目前，这款新品已在联想官方网站开启预约通道，消费者可根据自身需求选择12GB+256GB、16GB+512GB以及24GB+1TB三种存储配置版本。

联想拯救者平板Y700五代堪称Y700系列性能巅峰之作，硬件配置全面跃升。它搭载了第五代骁龙8至尊版芯片，搭配LPDDR5T满血内存与UFS4.1Pro满血存储。

为确保高性能能够稳定持续输出，Y700五代在散热设计上可谓下足功夫。它采用了面积达17353mm²的VC均热板，并配备第三代乾坤散热架构，通过中置散热布局，巧妙地将热源远离用户握持区域，有效提升了长时间游戏过程中的握持舒适度。官方公布的数据显示，相比前代产品，其散热功率提升20%，冷凝液流速提升10%，冷凝液容量更是提升40%。

屏幕表现同样出色，Y700五代延续了8.8英寸的经典尺寸，分辨率达到3040x1904，支持165Hz超高刷新率，像素密度高达408PPI，瞬时采样率达2640Hz，多指采样率为480Hz。屏幕全局亮度最高可达800nits，支持DCI-P3广色域和12bit色深，并且通过了莱茵TV硬件级低蓝光、无频闪、触控无忧认证，为用户带来清晰、流畅且护眼的视觉体验。

续航能力方面，Y700五代内置9000mAh大容量电池，支持68W快充技术，同时配备双USB-C接口，方便用户在横握游戏时实现边充边玩，无需担心电量问题。

