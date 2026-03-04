首页 > 原创 > 关键词  > 智能制造最新资讯  > 正文

雷军2026两会准备5份建议：建言加快人形机器人规模化量产

2026-03-04 09:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:今日，小米CEO雷军以全国人大代表的身份发文透露，今年他精心准备了5份建议，主要聚焦于智能制造智能汽车以及人才培养等关键领域。

雷军指出，当前我国智能网联汽车产业已步入高质量发展的全新阶段。像组合辅助驾驶、有条件的自动驾驶、无人驾驶这类前沿技术成果，正从试验测试阶段逐步迈向规模化量产和应用阶段。

然而，随着汽车智能化进程的加速推进，也给传统道路交通安全文明体系带来了诸多新挑战。一方面，智能化技术路线呈现多元化特点，目前很难用统一的标准来进行规范;另一方面，驾驶培训的内容与考核标准，尚未与车辆的新技术、新功能实现有效衔接配套，无法全面涵盖智能配置的操作。此外，多方协同治理机制还有待进一步优化，智能驾驶安全宣传普及工作也亟待加强。

针对这些问题，雷军提出了具体建议。他呼吁加快建设汽车智能化技术标准，同时优化机动车驾驶考核项目;完善多方协同治理体系，共同构建智能汽车时代的交通安全体系;强化智能驾驶安全宣传普及，培育新时代文明驾驶风尚。

雷军此次准备的5份建议还包括加快推动通用人形机器人在智能制造中的应用、支持科技公益发展以助力科技强国建设，以及进一步加快培育智能网联新能源汽车复合型人才、进一步优化工业旅游发展环境等内容。

雷军今年两会准备了5份建议：强化智能驾驶安全宣传普及、加快人形机器人应用

