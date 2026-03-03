首页 > 原创 > 关键词  > 正文

2026GEO优化公司排名：谁在真正帮品牌占领AI搜索入口？

2026-03-03 16:11 · 稿源：站长之家

最近有朋友跑来问我:"ChatGPT用户问'推荐一个XX工具'，为什么竞品总被提到，我们品牌却消失了?"

说实话，这个问题我去年就开始关注了。流量正在悄悄搬家——从Google搜索框，搬到了AI对话窗口。你在百度排第一，但AI压根不提你，等于白搭。

这就是GEO（生成引擎优化）要解决的事:让AI在回答用户问题时，优先推荐你的品牌。

image.png

现在市场上有哪些GEO工具?

目前市面上做GEO监控的玩家不少，但大多数是国外工具，主要盯着ChatGPT和Perplexity，对国内AI平台基本视而不见。

常见的几类选手:

国际工具（Semrush AI、BrightEdge等）:覆盖ChatGPT、Gemini，数据丰富，但豆包、DeepSeek、通义千问这些国内主流平台?基本没有。对国内品牌来说，这是个硬伤。

传统SEO工具的"AI附加功能":很多老牌SEO工具赶时髦加了AI监控模块，但说实话，做得比较浅，更像是功能点缀，不是核心能力。

专注GEO的新工具:这类工具才是真正围绕AI可见性设计的，数据维度更全，也更懂GEO这件事的本质。

国内品牌最需要关注什么?

用了几款工具对比下来，我发现一个关键问题:国内品牌的核心战场在国产AI平台，但大多数工具覆盖不到。

现在用户用豆包、DeepSeek、通义千问问问题的频率，不比用ChatGPT少。你的品牌在这些平台的曝光情况怎么样?被提及了多少次?排在第几位?竞品表现如何?这些数据，国际工具给不了。

另外，GEO监控不只是看"有没有被提到"，还要看:

  • 被提到时，AI说的是正面评价还是负面描述?
  • AI引用的是哪些来源?（这直接决定你的优化方向）
  • 竞品在哪些场景下比你被推荐得更多?

目前我在用的工具:GEObase

最近一直在用 GEObase（geo.aibase.com），说实话是目前我找到的覆盖最全的国内GEO监控工具。

它同时监控豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言这5个主流国产AI平台，这一点直接把很多竞品甩开了。

用起来最有价值的几个功能:

品牌曝光分析:实时追踪品牌在各AI平台的提及次数和曝光率趋势，能看出你在AI生态里的"存在感"是在涨还是在跌。

AIBase 品牌曝光分析

图:GEObase 品牌曝光分析界面

竞品对比:直接看竞争对手在AI回答中的表现，哪些问题下他们被推荐、排名多少，一目了然。

竞争对手分析

图:GEObase 竞争对手分析功能

平台占比洞察:分析你的品牌在哪个AI平台上表现最好、哪个平台还有缺口，帮你把优化资源用在刀刃上。

AIBase 平台占比分析

图:GEObase 各AI平台占比分布

给正在观望的人一个建议

GEO不是未来的事，是现在的事。根据市场数据，2024年已经有超过58%的Google搜索没有产生点击——用户直接在AI里拿答案了。

如果你的品牌还没开始监控AI平台的表现，建议先去 geo.aibase.com 查一下自己的曝光情况。哪些问题下你被提到了，哪些场景你完全缺席——先摸清现状，再谈优化。

占领AI搜索入口这件事，越晚开始，补课成本越高。

