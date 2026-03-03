AI日报：MiniMax公布上市后首份财报；千问开源Qwen3.5小型模型系列；Claude Code官方语音模式上线

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、MiniMax公布上市后首份财报

MiniMax公布了上市后的首份年度财报，展示了其在AI平台战略上的显著进展和财务表现。尽管面临版权诉讼等风险，但其全球市场布局和成本优势为其带来了巨大的增长潜力。

【AiBase提要:】 🚀 MiniMax 2025年总收入达7904万美元，同比增长158.9% 📉 年内亏损18.72亿美元，主要源于金融负债公允价值重估 🌍 海外收入占比超70%，Talkie在200多个国家拥有2.36亿用户

2、阿里通义千问开源 Qwen3.5小型模型系列：边缘设备也能跑多模态Agent

阿里通义千问团队推出Qwen3.5小型模型系列，包括0.8B、2B、4B和9B四款轻量级模型，支持多模态处理，适用于边缘设备和实时交互场景。该系列覆盖从0.8B到397B-A17B的完整尺寸梯度，进一步完善了开源生态。

【AiBase提要:】 🚀 Qwen3.5小型模型系列包含0.8B、2B、4B和9B四款轻量级模型，专为边缘设备优化。 🧠 支持多模态能力，具备改进的模型结构和可扩展的强化学习训练。 🌐 模型已在Hugging Face和ModelScope上线，开发者可立即下载体验。 详情链接:https://huggingface.co/collections/Qwen/qwen35

3、Google NotebookLM 信息图自定义样式功能正式上线

Google NotebookLM正式上线信息图自定义样式功能，提供10种预设样式选项并支持自定义编辑，用户可轻松调整视觉呈现方式。该功能通过单击操作将复杂源素材快速转换为高质量信息图，极大降低了制作门槛，适用于学习总结、知识分享和教学演示等场景。

【AiBase提要:】 🎨 10种预设样式选项，支持完全自定义编辑。 🔄 单击一下即可将复杂源素材转换为信息图。 💡 提升创作趣味性和实用性，适合学习总结、知识分享等场景。

4、Claude Code官方语音模式上线：输入/voice，按住空格说话，AI编程效率直接起飞

Claude Code推出了语音模式功能，使开发者能够通过自然语音快速下达指令，提升编程协作效率。该功能已逐步向用户推送，并具有实时语音转录、解放双手高效协作和原生集成稳定可靠等亮点。

【AiBase提要:】 ✅ 实时语音转录：语音内容瞬间转化为可编辑文本，便于即时修正或补充细节。 ✅ 解放双手高效协作：适合描述复杂逻辑、汇报Bug、重构代码或规划项目等场景，开发者可专注思考而非机械打字。 ✅ 原生集成稳定可靠：作为Claude Code官方原生功能，与现有CLI/终端工作流无缝衔接，兼容性优于第三方语音方案。

5、GPT-5.4 意外“炸场”！GitHub 源码泄露 OpenAI 王牌：200 万超长上下文+状态化 AI，彻底终结“金鱼记忆”时代？

文章揭示了OpenAI可能即将发布的GPT-5.4模型的潜在更新，包括200万上下文窗口、状态化AI以及像素级图像处理能力，预示着AI技术的重大突破。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-5.4引入状态化AI，实现跨会话记忆和工作流保持。 🖼️ 支持全分辨率原始字节读取，提升图像识别精度。 🤖 强调全自动代理执行，推动AI从聊天助手向数字员工转型。

6、一句话变爆款短剧！Zopia重磅亮相：多Agent协作一键交付电影级成片，24小时无人值守自动化生产

Zopia作为全球首个端到端AI视频导演Agent，通过多智能体协作实现了电影级制作流程的自动化，显著提升了视频内容的质量与效率，为短剧创作带来了革命性变化。

【AiBase提要:】 🎬 Zopia通过多智能体协作，实现从剧本到成片的全流程自动化制作。 🎥 针对Kling3和Vidu Q3进行深度优化，提升真人场景与角色一致性。 🔄 支持自然语言交互，用户可随时调整剧情或风格，实现“边聊边改”。 详情链接:https://zopia.ai/

7、QM发布2025年AI应用榜：豆包、DeepSeek、元宝、阿福、千问排前五

Quest Mobile发布的《2025年AI应用层发展核心报告》显示，截至2025年12月，全市场AI原生App中，月活跃用户排名前五的是豆包、DeepSeek、元宝、蚂蚁阿福和阿里千问，蚂蚁集团的灵光也进入前十。报告分析称，2025年国内AI应用呈现从“通用覆盖”到“场景穿透”的趋势，前十AI App中有6个通用AI，4个垂类场景的专业AI。字节系和阿里系AI应用占据了前十中的六个席位。

【AiBase提要:】 🧠 AI原生App月活跃用户排名前五为豆包、DeepSeek、元宝、蚂蚁阿福和阿里千问。 📊 2025年国内AI应用呈现从“通用覆盖”到“场景穿透”的趋势，前十AI App中有6个通用AI，4个垂类场景的专业AI。 👥 字节系和阿里系AI应用占据前十中的六个席位，分别有3个应用上榜。

8、DeepSeek V4 Lite 悄然进化： 2000 亿参数小模型性能惊艳，直逼海外顶流

DeepSeek V4 Lite凭借2000亿参数规模，在持续迭代后展现出媲美顶级闭源模型的性能，成为国产大模型的新标杆，其正式版发布可能对全球AI竞争格局产生重大影响。

【AiBase提要:】 🚀 参数小能量大 :仅用约2000亿参数实现了对标海外顶流闭源模型（如 Sonnet4.6）的性能表现。 📈 悄然进化 :经过2月底及3月初的多次迭代，模型在编程、前端开发及审美能力上大幅提升。 🏁 国产新标杆 :在多项非官方评测中已达到国产大模型的最顶尖水平（SOTA），引发完整版 V4的全网期待。

