罗永浩自曝1年没卸妆：结果长了黄褐斑

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:3月1日，在《罗永浩的十字路口》与《不开玩笑》的联名播客节目中，罗永浩与史炎、宋方金、孙书恒、刘仁铖等嘉宾展开对话时，意外透露自己因长期直播不卸妆，脸上长出了不可逆的黄褐斑，这一言论迅速引发网友热议。

罗永浩回忆道，2020年开始做直播前，他从不化妆。但为了配合搭档的肤色，开播后他开始简单上妆，且每次化妆仅需3分钟。然而，由于无人提醒他需要卸妆，他一直以为用清水洗脸就足够了，甚至洗面奶都未曾使用。

直播近一年后，罗永浩脸上开始出现大量斑点。起初，他以为是早生的老人斑，毕竟自己才50岁出头。但经过就医检查，他被告知这些斑点实际上是黄褐斑。罗永浩透露:“我跟媳妇商量，我说这老人斑好像有点早，结果去医院一查，是黄褐斑。”

医生在得知罗永浩一年多来化妆从不卸妆，仅用清水清洗后，感到十分震惊，并严肃告知他这种行为会严重损伤皮肤。罗永浩感慨道:“多心酸，我们这个年代的男性，除非是艺人，否则肯定没化过妆。就没人想到要提醒我卸妆，所以我这黄褐斑都已经不可控了，才知道还有卸妆这一说。”

在节目中，当被问及录制脱口秀大会时是否有人帮忙卸妆时，罗永浩调侃道:“没有，就自己卸了。谁还给老登配这个。”他的幽默回应再次引发了现场嘉宾和网友的笑声。

公开资料显示，长期不卸妆易导致毛孔堵塞、皮肤过敏、粗糙、炎症以及皮脂分泌失衡等问题，严重损害肌肤健康。罗永浩的这次经历无疑给广大男性敲响了警钟，提醒大家在追求事业的同时，也要关注自己的肌肤健康。

