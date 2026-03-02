OPPO Enco Air5 Pro开售：到手价格279元 支持55dB旗舰级降噪

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:今日，OPPO Enco Air5Pro 正式开启销售，官方将其定位为“开学必入降噪耳机”，到手价仅279元，凭借高性价比与丰富功能，有望成为学生群体的热门之选。

在外观设计上，OPPO Enco Air5Pro 提供了月珀白、雾夜黑两款时尚配色，充电盒采用千元旗舰机同款喷涂工艺，质感出众，颜值在线，满足不同用户的审美需求。

降噪功能堪称这款耳机的一大亮点。它支持55dB 旗舰级主动降噪，被称作“宿舍消音神器”，其降噪深度较上代提升200%，超宽频降噪范围达到5000Hz，能有效屏蔽宿舍、教室等场景中的各类噪音，为用户营造安静的私人空间。不仅如此，该耳机还搭载旗舰同款人声实时计算降噪算法，可动态监测耳内外噪音，强化核心人声噪音频段的降噪深度，进一步屏蔽噪音干扰，让用户沉浸在自己的世界中。

在操作体验上，OPPO Enco Air5Pro 支持滑动、点击两种操控方式，操作便捷。同时，它支持24种语言翻译，方便用户进行跨语言交流;内置游戏低延迟模式，为游戏玩家带来流畅的游戏体验;还支持跨平台设备双连，可轻松在不同设备间切换;具备 IP55防尘防水能力，满足用户在不同场景下的使用需求。

续航能力也是用户关注的焦点之一。OPPO Enco Air5Pro 的耳机电池容量为62mAh，充电盒电池容量为530mAh，单次续航可达13小时，搭配充电盒续航更是长达54小时，让用户无需频繁充电，告别电量焦虑。

