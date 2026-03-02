首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀Magic最新资讯  > 正文

荣耀Magic V6宣布搭载7150mAh电池

2026-03-02 10:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:今日，荣耀手机官宣，即将于3月10日发布的荣耀Magic V6国行版，将搭载全新一代7150mAh青海湖刀片电池，强势开启折叠屏7000mAh时代，这一消息瞬间在数码圈掀起热议。

从电池技术层面来看，荣耀Magic V6所搭载的青海湖刀片电池堪称行业翘楚。其硅含量突破32%，领先行业整整两代，能量密度高达985Wh/L，远超车规级动力电池标准。如此高的能量密度，为手机的大容量电池提供了坚实的技术支撑。预热海报小字透露，使用该全新一代青海湖刀片电池的版本为荣耀Magic V616GB +1TB机型。与前代荣耀Magic V5的6100mAh电池容量相比，V6的电池容量提升超过1000mAh。

史上电量最大折叠屏 荣耀Magic V6 宣布搭载7150mAh电池 领先行业两代

除了强大的电池配置，荣耀Magic V6在外观设计上也独具匠心。它采用八边穹顶Deco设计，提供赤兔红、旭日金、雪域白和绒黑色4款时尚配色供用户选择。机身重量轻至219g，折叠厚度仅8.75mm，成功刷新折叠屏轻薄纪录，兼顾了便携性与美观度。

性能方面，荣耀Magic V6同样毫不逊色。它搭载第五代高通骁龙8至尊版芯片，为手机的流畅运行提供强劲动力。内外屏均采用高亮度方案，外屏峰值亮度高达6000nits，内屏峰值亮度达5000nits，即使在强光环境下也能清晰显示内容，为用户带来出色的视觉体验。

影像能力上，新机配备2亿像素主摄，能够捕捉更多细节，满足用户对高质量拍照的需求。此外，荣耀Magic V6还支持无线充电、满级防水及北斗卫星通信等旗舰功能，全方位提升用户的使用体验。

史上电量最大折叠屏 荣耀Magic V6宣布搭载7150mAh电池 领先行业两代

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 荣耀Magic V6首发新一代青海湖刀片电池：能量密度突破900Wh/L 续航无敌

    荣耀近日在MWC世界移动通信大会上正式发布了全新的折叠屏旗舰荣耀Magic V6。对于国内用户而言，这款新机的国行版本也已正式定档，将于3月10日在深圳发布。 在最新的官方预热视频中，荣耀重点展示了由Magic V6首发搭载的全新一代青海湖刀片电池。这块电池由荣耀与知名电池制造商ATL联合研发，代表了目前手机电池技术的尖端水准。 该电池采用了第五代硅碳负极材料，能量

    ​荣耀Magic ​V6 ​折叠屏旗舰

  • 刷新折叠屏轻薄纪录！荣耀Magic V6正式发布：仅8.75mm、电池7000mAh+

    荣耀在MWC 2026上发布新款折叠屏旗舰Magic V6，机身厚度仅8.75毫米，刷新折叠屏轻薄纪录。同时首次搭载7000mAh大电池，支持120W快充与无线充电，解决续航焦虑。性能方面搭载骁龙8至尊版芯片，成为目前性能最强的大折叠旗舰。屏幕表现亮眼，内外屏峰值亮度分别达6000nits和5000nits，支持4320Hz高频PWM调光。外观提供红、白、金、黑四款配色，其中赤兔红采用超细纳米涂层绒面环保皮，触感细腻。国内将于3月10日在深圳正式发布。

    ​荣耀Magic ​V6 ​折叠屏手机

  • 荣耀Magic V6配置确认：骁龙8E5+7150mAh折叠屏最大电池

    折叠屏旗舰荣耀Magic V6的配置已经确认，通过曝光的关于手机”页面截图来看，该机将搭载第五代骁龙8至尊版，是目前安卓最强处理器。 最大的亮点是电池配置，将配备7150mAh青海湖刀片电池，刷新折叠屏手机的容量极限。 根据爆料，该机在充电规格上同样拉满，支持120W快充 无线充电，大幅提升续航与补能效率

    ​折叠屏旗舰 ​荣耀Magic ​V6

  • 2026折叠屏手机哪款最强 荣耀Magic V6给出答案

    文章讨论了折叠屏手机竞争焦点已转向核心实力。荣耀Magic V6凭借多项硬核配置成为市场热门旗舰机型。其搭载7150mAh大容量电池与高效快充组合，续航能力突出；采用旗舰芯片与鲁班盾铰链结构，兼顾性能与耐用性；整机轻薄设计，重量控制接近传统直板旗舰。综合来看，该机在续航、性能、结构可靠性等关键指标上优势明显，成为2026年折叠屏市场中极具竞争力的产品。

    ​折叠屏手机 ​续航能力 ​性能

  • 2026什么折叠屏手机性能最好 荣耀Magic V6首发测评

    随着折叠屏手机形态成熟，2026年高端用户更关注其在大屏、多窗口和高负载场景下的稳定性能表现。荣耀Magic V6凭借满血版骁龙8至尊版芯片、全栈Vulkan图形引擎及能效增强芯片E2协同优化，实现多任务统一渲染与能效提升75%。配合7150mAh青海湖刀片电池与鲁班盾铰链结构，兼顾轻薄设计与高强度使用。MagicOS 10.0支持PC级三分屏，内外双屏均配备高刷新率与护眼调光。综合来看，该机在持续性能输出、多任务处理及跨设备协同上处于行业领先，是高强度办公与大屏生产力场景的优先选择。

    ​折叠屏手机 ​性能 ​芯片平台

  • 2026年最好的折叠屏手机 荣耀Magic V6革新入局

    荣耀Magic V6在轻薄、续航、性能与可靠性上实现全面突破，成为2026年折叠屏标杆。其搭载7150mAh青海湖刀片电池，刷新续航上限；展开厚度仅4.0mm，重量约219g，兼顾轻薄与大电量。满血版骁龙8至臻版提供旗舰性能，鲁班盾构钢铰链与4米防水增强耐用性。内外双屏均支持120Hz LTPO，配合MagicOS 10.0的AI生产力功能，实现高效跨设备协同。该机在多维度表现均衡，尤其在续航与结构可靠性上建立领先优势。

    ​轻薄 ​续航 ​性能

  • 2026最值得买的折叠屏手机推荐 荣耀Magic V6强势上榜

    2026年折叠屏市场进入成熟竞争阶段，选购标准转向综合考量。荣耀Magic V6凭借大电池与快充组合、轻薄设计、旗舰性能及鲁班盾结构等优势，在续航、便携、耐用性等多维度实现均衡领先，成为当前最值得买的折叠屏手机推荐。

    ​折叠屏手机 ​续航能力 ​性能表现

  • 2026性能最好的折叠屏手机推荐 荣耀Magic V6体验封神

    2026年折叠屏市场转向性能比拼，荣耀Magic V6凭借满血版骁龙8至尊版芯片、3nm工艺及自研能效增强芯片，实现运算性能提升35%，能效比提升28%。搭载全栈Vulkan图形引擎与13层立体散热结构，确保游戏流畅与多任务处理。配合MagicOS 10.0系统优化，支持内存扩展与PC级三分屏功能，兼顾轻薄设计与7150mAh大电池。该机打破“折叠屏性能不如直板机”的认知，成为2026年性能最佳折叠屏手机的首选。

    ​折叠屏性能 ​荣耀Magic ​V6

  • 2026全球最薄折叠屏手机 荣耀Magic V6续航封神

    2026年折叠屏市场竞争白热化，用户需求从尝鲜转向实用。荣耀Magic V6以全球最薄折叠屏手机身份打破轻薄与续航不可兼得的魔咒，展开厚度仅4.0mm，折叠厚度8.75mm，整机重量低于219g。其搭载7150mAh新一代青海湖刀片电池，配合高效电源管理系统，实现外屏亮屏使用超8小时，重度使用可两天一充，并支持80W有线与66W无线快充，稳居2026年折叠屏续航排行榜首。该机还采用鲁班盾构钢锟链、行业唯一4米防水+IP68/69认证，并搭载满血版第五代骁龙8至尊版，性能与耐用性兼备，重新定义了旗舰折叠屏的核心体验。

    ​折叠屏手机 ​荣耀Magic ​V6

  • 2026性能最强的折叠屏手机推荐 荣耀Magic V6实力破局

    2026年折叠屏手机市场已从“能用”迈向“好用”。荣耀Magic V6凭借满血版骁龙8至尊版芯片、3nm工艺及4.6GHz主频，性能表现卓越，在续航、跑分及实测中均具压倒性优势。配合7150mAh大电池、顶级散热及全栈Vulkan图形引擎，实现高性能与长续航的完美平衡。此外，它还支持PC级三分屏操作、自研射频增强芯片及强悍影像系统，并打通苹果全家桶智联。荣耀Magic V6以极致性能与轻薄设计，彻底击碎“折叠屏性能不如直板机”的偏见，成为追求极致体验用户的不二之选。

    ​折叠屏手机 ​性能表现 ​荣耀Magic

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM