荣耀Magic V6宣布搭载7150mAh电池

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:今日，荣耀手机官宣，即将于3月10日发布的荣耀Magic V6国行版，将搭载全新一代7150mAh青海湖刀片电池，强势开启折叠屏7000mAh时代，这一消息瞬间在数码圈掀起热议。

从电池技术层面来看，荣耀Magic V6所搭载的青海湖刀片电池堪称行业翘楚。其硅含量突破32%，领先行业整整两代，能量密度高达985Wh/L，远超车规级动力电池标准。如此高的能量密度，为手机的大容量电池提供了坚实的技术支撑。预热海报小字透露，使用该全新一代青海湖刀片电池的版本为荣耀Magic V616GB +1TB机型。与前代荣耀Magic V5的6100mAh电池容量相比，V6的电池容量提升超过1000mAh。

除了强大的电池配置，荣耀Magic V6在外观设计上也独具匠心。它采用八边穹顶Deco设计，提供赤兔红、旭日金、雪域白和绒黑色4款时尚配色供用户选择。机身重量轻至219g，折叠厚度仅8.75mm，成功刷新折叠屏轻薄纪录，兼顾了便携性与美观度。

性能方面，荣耀Magic V6同样毫不逊色。它搭载第五代高通骁龙8至尊版芯片，为手机的流畅运行提供强劲动力。内外屏均采用高亮度方案，外屏峰值亮度高达6000nits，内屏峰值亮度达5000nits，即使在强光环境下也能清晰显示内容，为用户带来出色的视觉体验。

影像能力上，新机配备2亿像素主摄，能够捕捉更多细节，满足用户对高质量拍照的需求。此外，荣耀Magic V6还支持无线充电、满级防水及北斗卫星通信等旗舰功能，全方位提升用户的使用体验。

