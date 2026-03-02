联想拯救者Y700官宣搭载骁龙8E5 跑分破453万

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:今日，联想拯救者官微宣布，Y700小平板将于3月正式发布，此款为Y700系列第五代机型，在性能等多方面实现全面升级，一经官宣便引发众多数码爱好者关注。

在性能核心配置上，全新Y700堪称安卓小平板领域的“性能猛兽”。它搭载了第五代骁龙8至尊版芯片（骁龙8E5），这可是当下安卓阵营中的最强芯片，凭借这一优势，Y700也成为首款搭载该芯片的小尺寸平板。不仅如此，新机还配备LPDDR5T10667Mbps超高速满血内存以及UFS4.1Pro满血存储，与第五代骁龙8至尊版芯片协同工作，其安兔兔综合跑分一举突破453万分，稳坐安卓小平板性能之王的宝座。

屏幕方面，全新Y700延续了8.8英寸这一经典尺寸，在保持便携性的同时，带来出色的视觉体验。屏幕分辨率高达3040x1904，支持165Hz超高刷新率，无论是日常浏览网页、观看视频，还是玩游戏，画面都流畅顺滑。同时，它拥有408PPI的像素密度、2640Hz瞬时采样率以及480Hz多指采样率，操作响应迅速精准。屏幕全局亮度达800nits，即便在强光环境下也能清晰显示内容。此外，还支持DCI - P3广色域，实现12bit色深，色彩丰富细腻，并且通过了莱茵TV硬件级低蓝光、无频闪、触控无忧认证，在保护用户视力的同时，确保触控操作的稳定性。

对于游戏玩家而言，全新Y700在网络体验上也有着出色表现。它支持全新AI网络加速功能，能够为游戏提供专属加速通道。在复杂网络环境下，与竞品相比，游戏延迟降低54.8%，游戏卡顿次数减少42.7%，让玩家在游戏中能够更加畅快地竞技，无需担心网络问题影响发挥。

