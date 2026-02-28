首页 > 原创 > 关键词  > 谷歌Gemini最新资讯  > 正文

AI日报：多模态大模型DeepSeek V4即将发布；谷歌即将停用Gemini 3 Pro Preview；微软推出AI软件组合

2026-02-28 16:17 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、谷歌即将停用Gemini 3 Pro Preview，开发者需迁移至 3.1 版

谷歌宣布将于3月9日停用Gemini 3 Pro Preview版本，开发者需尽快迁移至Gemini 3.1 Pro Preview以避免服务中断。尽管新版本在技术指标上有所提升，但在写作能力和创造性任务上的表现引发了争议。

【AiBase提要:】

📅 3月6日，使用 - latest 别名的开发者将被切换到Gemini 3.1 Pro Preview版本。

⚙️ Gemini 3.1在编程和数学方面表现更优，但写作能力有所下降，引发开发者担忧。

🔄 开发者需在3月9日前迁移至新版本，否则将无法继续使用服务。

2、DeepSeek V4 发布在即！全新多模态模型让 AI 生成更智能图片

DeepSeek V4 的发布标志着其在多模态大语言模型领域的重大突破，支持图片、视频和文本的 AI 生成能力，同时与华为和寒武纪合作优化硬件适配，推动本土半导体需求和技术进步。

【AiBase提要:】

🌟 DeepSeek V4 支持图片、视频和文本的 AI 生成能力。

💡 新模型填补国内低成本开源模型市场空白，满足日益增长的需求。

🚀 深度优化的硬件适配促进本土半导体需求，助力 AI 领域技术进步。

3、微软重磅计划：推出AI软件组合，订阅费可能高达 99 美元！

微软宣布将推出基于人工智能的全新软件组合，以提升Microsoft 365用户的体验，并通过智能助手和自动化功能增强工作效率。然而，这一创新服务可能收取高达99美元的月费，引发了市场的广泛关注。微软在AI领域的持续投入表明其希望巩固在办公软件市场的领导地位，并探索未来工作方式的新可能性。

【AiBase提要:】

🌟 微软计划推出基于AI的软件组合，提升Microsoft 365用户体验。

💰 新组合订阅费用可能高达99美元，引发市场关注。

🚀 微软在AI领域持续布局，展现对未来工作的前瞻性思考。

4、利润缩水七成！爱奇艺交出“阵痛”年报：龚宇押注“去中心化”转型，AI 电影会是救命稻草吗？

爱奇艺在2025年面临营收和利润的双重压力，但通过AI技术的投入和海外市场的拓展，展现出转型的潜力。龚宇提出AI主导电影制作和平台去中心化战略，为未来的发展指明方向。

【AiBase提要:】

🎬 爱奇艺2025年营收下滑6.6%，利润骤减70%

🤖 龚宇预测AI将在电影领域发挥主导作用，推动平台“非中心化”转型

🌍 海外会员收入同比增长超30%，成为财报亮点

5、面壁智能完成数亿元新一轮融资，中国电信领投深化端侧AI布局

面壁智能完成新一轮数亿元融资，中国电信领投，双方将在泛司法、汽车、教育等领域展开深度合作，共同拓宽人工智能在复杂应用场景下的研发边界。

【AiBase提要:】

🧠 面壁智能完成数亿元融资，中国电信领投，深化端侧AI布局。

🚀 中国电信开放云算力、网络及终端资源，与面壁智能在多个领域展开合作。

🌐 面壁智能的轻量化探索推动AI普惠，加速国产大模型落地。

6、算力版“联姻”！英伟达将发布Groq技术定制芯片，OpenAI成头号买家

英伟达计划在GTC开发者大会上发布一款集成Groq技术的新型推理处理器，以应对AI智能体增长带来的高效任务响应需求。此举旨在巩固其在AI推理市场的地位，并通过与OpenAI的合作重新锁定大客户。

【AiBase提要:】

英伟达发布集成Groq技术的新型推理处理器，提升AI任务响应效率。

通过整合Groq技术，解决AI反应慢的问题，实现更流畅的对话体验。

OpenAI成为该产品的最大客户之一，计划升级Codex编程工具以增强竞争力。

7、联想模块化 AI PC 亮相 MWC，双屏键盘随心换

联想在MWC上展示了ThinkBook Modular AI PC Concept，这款概念笔记本通过模块化设计实现了灵活性和实用性，让用户可以根据需求更换键盘、副屏等组件，提升了用户体验和工作效率。

【AiBase提要:】

🧩 模块化设计让设备灵活多变，用户可按需更换功能组件。

🖥️ 双屏模式提升工作效率，适合设计师和程序员使用。

💡 采用刚性屏幕模块化组合，避免了折叠屏的高成本和易损坏问题。

8、我国首个国家级人形机器人与具身智能标准体系正式发布

我国首个国家级人形机器人与具身智能标准体系正式发布，标志着相关产业从技术探索期迈入标准化引领的高质量发展新阶段。该体系框架逻辑严密，涵盖了基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理六大核心板块，为技术合规演进提供了底层保障。

【AiBase提要:】

🧠 覆盖人形机器人全产业链及全生命周期的标准顶层设计

⚙️ 规范具身智能“大小脑”与智能计算标准，实现数据全生命周期与模型训推部署的链路闭环

🛡️ 安全伦理标准贯穿始终，为技术合规演进提供底层保障

  • 谷歌Gemini上线音乐模型 一句话即可生成歌曲

    谷歌于2月20日宣布，其Gemini应用已集成DeepMind旗下先进音乐生成模型Lyria+3。用户仅需一句文字描述或一张照片，即可在数秒内生成一段30秒的完整音乐片段。该模型创作方式灵活，可根据用户指定的风格、情绪或节奏生成包含人声、歌词和伴奏的歌曲，或分析上传的照片/视频画面氛围，创作契合场景的配乐，并配有自定义封面。此外，YouTube创作者可通过Dream Track功能为Shorts短视频配乐。消息公布后，Spotify股价一度上涨近5%。分析认为，Lyria+3短期内虽不会对Spotify构成致命冲击，但可能倒逼其加快推出AI混音功能。谷歌通过技术手段明确划定边界，试图在创新与保护之间寻求平衡，例如将真实音乐人视为创作灵感来源而非模仿对象，并使用SynthID技术为生成曲目添加水印以便检测AI内容。目前Lyria+3已向全球18岁以上用户开放，支持多国语言。

    ​Gemini应用 ​Lyria ​3

  • 被大量提问内部逻辑 谷歌Gemini遭蒸馏攻击

    近日，谷歌官方披露其旗舰AI模型Gemini正遭遇商业化驱动的大规模蒸馏攻击通过重复提问诱导聊天机器人泄露内部机制。攻击者通过系统地、反复地向模型发送精心设计的提示词，试图逆向工程Gemini的内部推理逻辑与决策机制，以实现模型克隆或强化自身AI系统的目的。此类蒸馏攻击属于知识产权盗窃，尽管各大厂商已部署能够识别与阻断蒸馏攻击的机制，但由于主流大模型服务面向所有人开放，所以其本质上仍易受攻击。

    ​Gemini ​蒸馏攻击 ​AI模型

  • AI日报：谷歌发布Gemini3.1Pro；Claude Code远程控制功能上线；Qwen3.5开源家族新增多款模型

    本期AI日报汇总了人工智能领域的最新动态。谷歌发布Gemini 3.1 Pro，推理能力显著提升，多项基准测试超越GPT-4o。Anthropic为Claude Code推出“远程控制”功能，实现移动设备无缝管理电脑编码任务。OpenAI发布深度融合推理能力的编程模型GPT-5.3-Codex。通义千问Qwen3.5开源家族新增多款模型并上线托管服务。Meta开源GPU集群监控工具GCM，精准定位硬件故障。Anthropic发布企业级插件，将Claude深度集成至Office全家桶。谷歌AI虚拟形象支持24种语言，提升跨语言沟通效率。阿里云Coding Plan推出低价订阅服务，降低开发者使用成本。

    ​人工智能 ​谷歌 ​Gemini3.1Pro

  • 2026赛事大年选电视：名字都叫Mini LED，为什么RGB-Mini LED成首选？

    文章指出2026年是体育赛事大年，高端电视对观赛体验至关重要。文章对比了RGB-Mini LED和SQD-Mini LED两种技术，强调前者采用红绿蓝三原色灯珠，色彩还原更真实、色域广、色准高，且无光晕和串色问题，护眼节能，耐用性长达15年不褪色。而SQD-Mini LED本质是单色背光加厚色阻层，存在透光率低、色彩易冲淡、亮度不持久、光晕难控制等问题，且有害蓝光含量高、能耗大、易出现色彩衰减。结论是RGB-Mini LED技术更先进，能完美呈现赛事和影片，尤其推荐海信E8S等机型，性价比高，是2026年观赛首选。

    ​高端电视 ​Mini ​LED

  • 解剖RGB-Mini LED电视：三大核心标准看懂新一代显示技术密码

    本文对比了Mini LED领域两大技术方案：RGB-Mini LED与SQD-Mini LED。RGB-Mini LED通过底层架构重构，采用三原色背光直出，从源头解决了色彩转换损耗、控光精度和光晕串色等行业难题，在极致画质、绿色节能和健康护眼三大核心标准上实现全面突破。而SQD-Mini LED本质上是上一代单色背光架构的改良，仅通过加厚滤光层提升色域，存在透光率低、高能耗、有害蓝光输出高等先天缺陷，多项表现仅为表面修补。文章以海信E8S为例，指出真正的RGB-Mini LED电视能实现专业级画质、超高能效和硬件级护眼，是兼顾体验与实用的更优选择，代表了液晶显示技术的未来发展方向。

    ​极致画质 ​绿色节能 ​健康护眼

  • 显示圈改朝换代！一文看懂RGB-Mini LED技术凭啥成为2026高端电视终极答案

    文章指出，电视显示技术从CRT、LCD到OLED，始终难以兼顾画质、能耗与护眼。RGB-Mini LED技术通过红绿蓝三色Mini LED直出背光，跳过传统二次转色环节，从光源底层革新，结合海信光色同控算法与AI画质芯片，实现了高画质、低能耗与低有害蓝光的全面突破。该技术已获行业权威认证，成为全球公认的新一代液晶显示技术方向，为消费者提供了成熟可靠的终极显示解决方案。

    ​RGB-Mini ​LED ​显示技术

  • 性能对标Gemini 2.5 Pro！蚂蚁开源新一代全模态大模型Ming-Flash-Omni 2.0

    今日，蚂蚁集团开源发布全模态大模型 Ming-Flash-Omni 2.0。 在多项公开基准测试中，该模型在视觉语言理解、语音可控生成、图像生成与编辑等关键能力表现突出，部分指标超越 Gemini 2.5 Pro，成为开源全模态大模型性能新标杆。 Ming-Flash-Omni 2.0 也是业界首个全场景音频统一生成模型，可在同一条音轨中同时生成语音、环境音效与音乐。 用户只需用自然语言下指令，即可对音色�

    ​全模态大模型 ​视觉语言理解 ​语音可控生成

  • AI日报：美团Tabbit浏览器开启公测；通义发布语音双模型；Notion 引入首个开源权重模型 MiniMax M2.5

    本期AI日报聚焦多领域AI新动态：美团旗下Tabbit浏览器公测，集成多模型AI Agent，实现网页自动化执行；阿里通义发布语音双模型，支持自然语言控制音色与场景；Notion引入开源模型MiniMax M2.5，打破闭源垄断，提升性价比；谷歌升级Flow AI工具，整合视频、绘画与特效功能；阿里巴巴AI品牌统一更名为“千问”，强化战略聚焦；三星宣布2030年迈向“AI工厂”，以Agentic AI驱动全链路自治；OpenAI疑似收购顶级域名GPT.com，巩固品牌地位；北京大学与OceanBase打造LoVR基准，入选WWW 2026，开启全视频智能检索新模式。

    ​AI ​浏览器 ​自动化

  • AI日报：MiniMax发布Expert 2.0与云端助手MaxClaw；DeepSeek V4 细节曝光；肯德基AI 点餐助手接入通义千问

    本期AI日报聚焦多款AI产品动态：MiniMax发布Expert 2.0与云端助手MaxClaw，降低专业AI Agent开发门槛；DeepSeek V4细节曝光，具备万亿参数与原生多模态能力；肯德基接入通义千问推出AI点餐助手“小K”；华强北AI眼镜在美销量暴涨；Perplexity发布通用AI代理Computer，集成多模型协同工作；三星Galaxy S26系列手机AI功能全面升级；三七互娱“小七大模型”深度落地游戏出海等场景。整体呈现AI

    ​AI日报 ​MiniMax ​Expert

  • 破局“不可能三角”难题！RGB-Mini LED电视超越OLED，定义高端新标杆

    海信开创的RGB-Mini LED技术打破了显示领域“不可能三角”，实现了极致画质、节能与护眼的平衡。该技术通过红绿蓝三原色背光直出和光色同控算法，超越100% BT.2020色域，搭配黑曜屏Ultra，暗室画质全面超越OLED。同时，其原生4K 180Hz高刷、低延迟优化及有害蓝光降低等优势，成为最强游戏搭档。行业趋势显示，RGB-Mini LED正改写高端显示格局，成为2026年高端电视首选。

    ​RGB-Mini ​LED ​显示技术

