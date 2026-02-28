AI日报：多模态大模型DeepSeek V4即将发布；谷歌即将停用Gemini 3 Pro Preview；微软推出AI软件组合

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、谷歌即将停用Gemini 3 Pro Preview，开发者需迁移至 3.1 版

谷歌宣布将于3月9日停用Gemini 3 Pro Preview版本，开发者需尽快迁移至Gemini 3.1 Pro Preview以避免服务中断。尽管新版本在技术指标上有所提升，但在写作能力和创造性任务上的表现引发了争议。

【AiBase提要:】 📅 3月6日，使用 - latest 别名的开发者将被切换到Gemini 3.1 Pro Preview版本。 ⚙️ Gemini 3.1在编程和数学方面表现更优，但写作能力有所下降，引发开发者担忧。 🔄 开发者需在3月9日前迁移至新版本，否则将无法继续使用服务。

2、DeepSeek V4 发布在即！全新多模态模型让 AI 生成更智能图片

DeepSeek V4 的发布标志着其在多模态大语言模型领域的重大突破，支持图片、视频和文本的 AI 生成能力，同时与华为和寒武纪合作优化硬件适配，推动本土半导体需求和技术进步。

【AiBase提要:】 🌟 DeepSeek V4 支持图片、视频和文本的 AI 生成能力。 💡 新模型填补国内低成本开源模型市场空白，满足日益增长的需求。 🚀 深度优化的硬件适配促进本土半导体需求，助力 AI 领域技术进步。

3、微软重磅计划：推出AI软件组合，订阅费可能高达 99 美元！

微软宣布将推出基于人工智能的全新软件组合，以提升Microsoft 365用户的体验，并通过智能助手和自动化功能增强工作效率。然而，这一创新服务可能收取高达99美元的月费，引发了市场的广泛关注。微软在AI领域的持续投入表明其希望巩固在办公软件市场的领导地位，并探索未来工作方式的新可能性。

【AiBase提要:】 🌟 微软计划推出基于AI的软件组合，提升Microsoft 365用户体验。 💰 新组合订阅费用可能高达99美元，引发市场关注。 🚀 微软在AI领域持续布局，展现对未来工作的前瞻性思考。

4、利润缩水七成！爱奇艺交出“阵痛”年报：龚宇押注“去中心化”转型，AI 电影会是救命稻草吗？

爱奇艺在2025年面临营收和利润的双重压力，但通过AI技术的投入和海外市场的拓展，展现出转型的潜力。龚宇提出AI主导电影制作和平台去中心化战略，为未来的发展指明方向。

【AiBase提要:】 🎬 爱奇艺2025年营收下滑6.6%，利润骤减70% 🤖 龚宇预测AI将在电影领域发挥主导作用，推动平台“非中心化”转型 🌍 海外会员收入同比增长超30%，成为财报亮点

5、面壁智能完成数亿元新一轮融资，中国电信领投深化端侧AI布局

面壁智能完成新一轮数亿元融资，中国电信领投，双方将在泛司法、汽车、教育等领域展开深度合作，共同拓宽人工智能在复杂应用场景下的研发边界。

【AiBase提要:】 🧠 面壁智能完成数亿元融资，中国电信领投，深化端侧AI布局。 🚀 中国电信开放云算力、网络及终端资源，与面壁智能在多个领域展开合作。 🌐 面壁智能的轻量化探索推动AI普惠，加速国产大模型落地。

6、算力版“联姻”！英伟达将发布Groq技术定制芯片，OpenAI成头号买家

英伟达计划在GTC开发者大会上发布一款集成Groq技术的新型推理处理器，以应对AI智能体增长带来的高效任务响应需求。此举旨在巩固其在AI推理市场的地位，并通过与OpenAI的合作重新锁定大客户。

【AiBase提要:】 英伟达发布集成Groq技术的新型推理处理器，提升AI任务响应效率。 通过整合Groq技术，解决AI反应慢的问题，实现更流畅的对话体验。 OpenAI成为该产品的最大客户之一，计划升级Codex编程工具以增强竞争力。

7、联想模块化 AI PC 亮相 MWC，双屏键盘随心换

联想在MWC上展示了ThinkBook Modular AI PC Concept，这款概念笔记本通过模块化设计实现了灵活性和实用性，让用户可以根据需求更换键盘、副屏等组件，提升了用户体验和工作效率。

【AiBase提要:】 🧩 模块化设计让设备灵活多变，用户可按需更换功能组件。 🖥️ 双屏模式提升工作效率，适合设计师和程序员使用。 💡 采用刚性屏幕模块化组合，避免了折叠屏的高成本和易损坏问题。

8、我国首个国家级人形机器人与具身智能标准体系正式发布

我国首个国家级人形机器人与具身智能标准体系正式发布，标志着相关产业从技术探索期迈入标准化引领的高质量发展新阶段。该体系框架逻辑严密，涵盖了基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理六大核心板块，为技术合规演进提供了底层保障。

【AiBase提要:】 🧠 覆盖人形机器人全产业链及全生命周期的标准顶层设计 ⚙️ 规范具身智能“大小脑”与智能计算标准，实现数据全生命周期与模型训推部署的链路闭环 🛡️ 安全伦理标准贯穿始终，为技术合规演进提供底层保障

