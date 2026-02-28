首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo X300 Ultra官宣下周亮相

2026-02-28 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:今日，vivo产品副总裁黄韬正式对外宣布，备受期待的vivo X300Ultra将于下周在MWC世界移动通信大会上首次亮相。这一消息迅速引发了科技圈和摄影爱好者的广泛关注。

黄韬在介绍中表示，去年vivo X200Ultra凭借卓越的影像能力，成功引领行业潮流，“V单”一词不仅成为年度热搜，更成为高端影像系列的代名词。而此次推出的X300Ultra，将在前代基础上实现更大突破，致力于打造一台专为创作而生的“V单”，以专业相机的底层逻辑，为创作者重构移动影像新体验。

他特别强调，X300Ultra不仅仅是一部手机，更是一套无妥协的专业创作系统。vivo始终坚守影像初心，致力于让专业创作自由随时随地装进口袋。这款新机被誉为“手机中的Ultra，相机中的V单，口袋中的摄像机”，足见其影像实力的非凡。

据透露，vivo X300Ultra国行版已获得相关认证，但国内正式亮相时间将稍晚于国际首秀。在外观设计上，新机正面将搭载一块6.82英寸的2K京东方直屏，采用四窄边设计，预计采用LTPO方案，以提供更流畅的显示效果和更低的功耗。后置相机Deco延续大圆造型，凸起程度与前代相近，但机身侧边取消了拍照按键，设计更为简洁。

核心配置方面，vivo X300Ultra将搭载高通第五代骁龙8至尊版处理器，性能强劲。影像系统依然是新机的重中之重，作为“灭霸机型”，X300Ultra有望首发双2亿三摄全大底方案。具体包括一颗2亿像素的35mm定制超大底主摄，首发索尼LYTIA901传感器，拥有1/1.12英寸超大底，配备35mm人文黄金焦段;一颗5000万像素的1/1.28英寸超广角镜头;以及一颗备受好评的2亿像素大底潜望长焦镜头。

其中，蔡司2亿潜望长焦镜头的物理焦段为85mm，搭配全新的外挂增距镜，将刷新“演唱会神器”的表现，无论是在演唱会、体育赛事还是旅拍观景时，都能轻松捕捉远处的画面细节，让每一刻精彩都不被错过。

