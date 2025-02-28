降价近30万 雷军称让喜欢的人买得起：SU7 Ultra 售价52.99 万元起

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:2月27日晚，小米公司在新品发布会上正式推出了其旗舰级电动汽车SU7系列中的顶级车型——小米SU7Ultra。这款车型原定预售价为81.49万元，而发布会现场公布的最终定价为52.99万元，下调幅度接近30万元。

小米集团创始人雷军在发布会上表示，小米并不追求高价带来的面子效应，而是坚持产品价值应与价格相匹配，确保真正喜欢这款车的消费者能够负担得起。雷军强调，小米SU7Ultra绝对配得上“地表最强四门量产车”的称号。

小米SU7Ultra作为SU7系列中的最高端车型，其性能表现尤为出色。该车搭载了小米完全自研的超级三电机系统，其中超级电机V8s的最高转速达到27200rpm，使得小米SU7Ultra的百公里加速时间仅需1.98秒（不含起步时间）。此外，该车型的最大马力达到1548PS，实测最高时速可达359km/h。

在电池和制动系统方面，小米SU7Ultra也进行了全面升级。该车搭载了宁德时代麒麟Ⅱ高功率电池包，峰值电压达到897V，最大充电倍率达到5.2C。同时，配备了跑车中尺寸最大的赛级碳陶瓷制动盘，最高工作温度超过1300摄氏度。

智能化方面，小米SU7Ultra搭载了包括激光雷达、高清摄像头、毫米波雷达和超声波雷达在内的多种传感器，以及两颗英伟达Orin-X芯片和骁龙8295车机芯片，配合Xiaomi HyperOS车机系统，实现了高度智能化的驾驶体验。

雷军在发布会上还透露了小米SU7Ultra在多个赛道上的出色表现。该车已经刷新了湖南株洲国际赛车场、成都天府国际赛道以及珠海国际赛车场的四门量产车圈速记录，并在上海国际赛车场上超过了保时捷Taycan TurboGT的圈速成绩，成为“上赛最速量产车”。对于保时捷的官方回应，雷军表示非常震惊和佩服，并表示小米SU7Ultra未来将在纽北赛道上与保时捷进行切磋。

雷军最后表示，小米SU7Ultra的定价策略是基于大量市场调研的结果，旨在让更多喜欢小米的消费者能够买得起这款豪华电动车。

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