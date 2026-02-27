AI日报：谷歌Nano Banana 2正式上线；可灵3.0全球视频模型；周鸿祎直言AI眼镜难做

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、Google Gemini App重磅更新！Nano Banana 2图像生成模型正式上线，2K默认分辨率+文字渲染大提升

Google Gemini App重磅更新，Nano Banana 2图像生成模型正式上线，带来2K默认分辨率和文字渲染能力的大幅提升，同时普及了更多专业级功能，让普通用户也能享受到高质量、快速的AI图像创作体验。

【AiBase提要:】 🖼️ 默认2K分辨率，图像细节和清晰度显著提高。 📝 文字渲染能力大幅跃升，避免模糊、畸形或错别字问题。 ⚙️ 支持主体一致性、多角色/多对象连贯生成，提升AI生成内容的透明度与可追溯性。

2、可灵3.0登顶文生视频赛道全球第一

文章报道了中国AI视频生成技术在国际上的领先地位，特别是快手自研的可灵3.0系列模型在权威基准测试中取得优异成绩，标志着AI视频生成技术的突破和行业应用的深化。

【AiBase提要:】 🔥 可灵3.0系列模型登顶文生视频赛道全球第一 🏆 中国AI展现集团军优势，7款模型进入全球前15名 💡 AI视频生成技术实现从“玩具”到“生产力工具”的质变

3、周鸿祎直言“AI 眼镜挺难做”：硬件只是躯壳，360 决定死磕“智能体”

周鸿祎指出AI眼镜市场虽热，但存在高门槛和商业挑战，认为硬件只是载体，未来应聚焦智能体技术。

【AiBase提要:】 🧠 巨头夹击，盈利两难：AI眼镜市场面临高昂的软件服务和算力成本，企业财务压力大。 📱 场景替代性强：现有设备如耳机、手机等可替代AI眼镜功能，缺乏不可替代的场景。 🤖 硬件只是载体：周鸿祎强调智能体（Agent）才是核心，未来将专注智能体核心技术研发。

4、阿里巴巴进军 AI 硬件！千问 AI 眼镜即将亮相 MWC

阿里巴巴宣布推出千问 AI 眼镜，标志着其在人工智能应用方面的重大突破。该眼镜将整合阿里巴巴生态系统，提供便捷的智能生活体验，并可能带动相关ETF的关注度。

【AiBase提要:】 🌟 阿里巴巴将推出千问 AI 眼镜，发布会将在2026年 MWC 上举行。 🤖 千问 AI 眼镜整合阿里生态，实现点餐、购物等多种功能，提升用户体验。 📈 港股通互联网 ETF（520910）将受益于阿里巴巴的新品发布，吸引更多投资者关注。

5、xAI公司联合创始人宣布离职，首批元老仅剩5人

文章报道了xAI联合创始人托比·波伦的离职事件，并回顾了其他联合创始人的离职情况，指出公司面临的核心团队频繁变动问题。

【AiBase提要:】 👨‍💻 xAI联合创始人托比·波伦宣布离职，标志着创始团队进一步瓦解。 🔄 在不到三年时间里，12名联合创始人中已有7人离职，留存率不足一半。 💡 马斯克虽通过高额奖励和极限效率推动公司发展，但如何留住人才仍是挑战。

6、豆包手机助手回应安全争议:未收到正式漏洞报告，已升级防护措施

豆包手机助手团队针对近期网络上关于其存在安全漏洞的传闻作出回应，强调相关内容是恶意炒作，并指出公司已设立安全漏洞响应平台。同时，团队表示未收到任何详细漏洞报告，也未接到网络安全监管部门的通报。

【AiBase提要:】 📌 豆包手机助手团队否认存在安全漏洞，称相关传闻为恶意炒作。 📌 声明中提到春节期间用户量激增，公司已设立安全漏洞响应平台。 📌 团队强调未收到任何详细漏洞报告，且产品运营严格遵守国家相关规定。

7、手机沦为“跑腿小弟”！谷歌 Gemini 进化为具身智能体：Pixel 10、三星 S26 现已支持自动叫车、订外卖

文章介绍了谷歌推出的 Android 系统升级版 Gemini，其核心亮点在于强大的‘自动化执行’能力，能够替代用户操作 App，实现多步骤任务的自动化处理。同时，文章还提到了首批支持设备和开放地区，以及安全机制。

【AiBase提要:】 📱 谷歌推出 Gemini 升级，具备跨应用执行复杂逻辑的能力，可完成多步骤任务。 🔒 强化安全防护，实时检测诈骗短信并发出预警，保护用户资金安全。 📲 首批支持设备包括谷歌 Pixel 10/10Pro 和三星 Galaxy S26 系列，初期仅在美韩推出。

8、AI监督！外卖“随手拍”上线！淘宝闪购硬核响应新规

文章指出，淘宝闪购积极响应市场监管总局发布的《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》，全面推行“3+1+AI”食品安全共治体系，通过技术与人力的双重加持提升外卖“放心指数”。

【AiBase提要:】 🛒 AI哨兵：利用AI技术对商家资质和后厨卫生进行智能化监测与合规性审查。 🚴‍♂️ 流动监督：外卖员在取餐和配送过程中可上报商家证照异常或环境脏乱等风险。 📦 全流程覆盖：确保食品安全责任落实到从接单到送达的每一个环节，实现监管无死角。

