苹果CEO库克官宣：iPhone17e、低价MacBook等下周发布

站长之家（ChinaZ.com）2月27日 消息:苹果公司CEO库克在社交平台发文称:“下周会很热闹，一切从北京时间下周一晚间拉开序幕。”此番言论引发广泛关注，业界普遍认为，这预示着苹果春季新品发布潮即将来袭，且可能以每日公布一款新品的节奏持续更新。

据可靠消息，此次苹果新品阵容强大，涵盖iPhone17e、低价MacBook、iPad12以及iPad Air8等多款产品。其中，iPhone17e预计将搭载A19芯片，这或成为其唯一显著升级点。

爆料显示，该机型将沿用上代外观模具，屏幕等核心规格保持不变，配备京东方提供的6.1英寸OLED面板，屏幕刷新率维持在60Hz。价格方面，国行版预计维持4499元的定价策略，若叠加当前补贴政策，起步价有望下探至3999元。

在众多新品中，低价MacBook无疑是最受瞩目的焦点。据透露，该机型海外起售价预计在599-799美元之间，国行版本则有望下探至4000元档位，成为苹果历史上价格最为亲民的笔记本电脑。其最大亮点在于首次搭载了与iPhone同款的A系列芯片——A18Pro，该芯片采用第二代3nm工艺打造，拥有6核CPU、6核GPU以及16核神经引擎，性能略超M1芯片，单核性能接近M4水平。

硬件配置上，新款MacBook采用了12.9英寸LCD屏幕，相较于MacBook Air的13.6英寸屏幕略小，同时取消了刘海设计，显示素质略低于Air系列。

