REDMI Buds 8青春版发布：售价139元 支持42dB主动降噪

站长之家（ChinaZ.com）2月27日 消息:小米今日正式推出REDMI Buds8青春版真无线耳机，以139元的亲民价格杀入入门级市场，凭借42dB混合主动降噪、12.4mm超大镀钛动圈单元等旗舰级配置引发关注。这款新品主打"百元价位全场景降噪"概念，成为当前TWS耳机市场最具性价比的选择之一。

核心降噪性能方面，该耳机采用双馈混合降噪技术，实现最大42dB深度降噪，并支持单耳独立降噪模式。针对通话场景，搭载自研双麦AI通话降噪系统，通过双通道AI算法有效过滤环境噪音，实测在6m/s风速环境下仍可保持清晰通话。人体工学设计配合IP54防尘防水认证，确保运动、通勤等多场景使用无忧。

音质表现突破同级天花板，配备12.4mm超大镀钛动圈单元，低频下潜深度提升30%，高频延展性达40kHz。内置5种预设EQ调音方案，并支持用户自定义音效调节，兼容空间音频技术带来沉浸式听感。续航方面实现重大突破，关闭降噪时单次续航达8小时，配合充电盒总续航36小时;开启降噪后续航仍保持5.5小时/28小时的优异表现，支持快充功能:充电盒剩余20%电量时，耳机充电10分钟即可连续播放2小时。

智能交互体验全面升级，支持小米澎湃智联生态系统，可同时连接两台设备并自动识别通话来源无缝切换。新增音频流转功能允许在多个设备间转移播放源，音频共享模式则支持两副耳机同步聆听。操作方式采用轻触触控设计，预设切歌、暂停等基础功能，用户可自定义长按唤醒语音助手。

