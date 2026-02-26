百度发布2025年Q4及全年财报： 2025财年总收入1291亿元

站长之家（ChinaZ.com）2月26日 消息:今日，百度正式对外公布了其2025年第四季度及全年财报，数据亮眼，多项业务指标实现显著增长，展现出强劲的发展势头。

财报显示，百度2025年总营收达到1291亿元，其中AI业务表现尤为抢眼，营收高达400亿元。在第四季度，AI业务收入更是占到了百度一般性业务收入的43%，成为推动公司营收增长的重要引擎。

在AI云领域，百度智能云持续领跑市场。2025年，AI云收入同比增长34%，其中第四季度AI高性能计算设施的订阅收入更是实现了143%的同比增长。凭借全栈服务、自研GPU云以及在汽车、能源、具身智能等关键赛道的深入布局，百度智能云稳居市场份额第一，进一步巩固了其在中国AI云市场的领先地位。

AI原生营销服务同样表现出色，2025年收入同比增长301%。用户规模方面，12月百度App月活用户数达到6.79亿，文心助手月活用户数也攀升至2.02亿。特别是在春节红包活动启动以来，文心助手月活跃用户同比增长4倍，展现出强大的用户吸引力。

在AI应用方面，百度同样取得了突破性进展。2025年全年，AI应用收入突破100亿元大关。其中，无代码生成平台秒哒推出海外版MeDo，进一步拓展了国际市场;全球首个自我演化超级智能体百度伐谋发布首月便获得超2000家企业申请试用，并发布了“同舟生态伙伴计划”，加速了AI技术的落地应用;近期，百度文库、百度网盘整合成为个人超级智能事业群（PSIG），为AI应用创新注入了新的活力。

自动驾驶领域，萝卜快跑同样交出了一份亮眼的成绩单。第四季度，萝卜快跑全球无人驾驶出行服务次数达到340万，同比增长超200%。截至2026年2月，萝卜快跑累计提供全球出行服务次数已超2000万，足迹覆盖全球26个城市。同时，自动驾驶总里程累计超3亿公里，全无人驾驶里程超1.9亿公里，彰显了百度在自动驾驶技术方面的领先实力。

值得一提的是，2026年1月，文心5.0正式版上线。作为原生全模态大模型，该模型参数达2.4万亿，采用原生全模态统一建模技术，支持文本、图像、音频、视频等多种信息的输入与输出，为百度未来的AI发展奠定了坚实基础。

