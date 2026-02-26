AI日报：MiniMax发布Expert 2.0与云端助手MaxClaw；DeepSeek V4 细节曝光；肯德基AI 点餐助手接入通义千问

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、大模型“会聊”更“会干”！MiniMax 发布 Expert 2.0 与云端助手 MaxClaw

MiniMax 推出 Expert 功能 2.0 版本和云端助手 MaxClaw，旨在降低专业级 AI Agent 的开发门槛，推动 AI 向具备实操能力的“数字专家”演进。Expert 2.0 让用户无需编写代码，只需通过自然语言描述需求，系统即可自动完成知识注入、工作流编排与能力配置。MaxClaw 是一款开箱即用的云端 AI 助手，集成于网页端，无需自行部署服务器或配置 API Key，预置了丰富的工具技能，并提供 50G 专属云存储空间。同时，MaxClaw 打通了飞书、钉钉等多款办公工具，支持跨端协作。MiniMax 还计划引入创作者分成机制，构建更活跃的 Agent 生态。

【AiBase提要:】 🧠 Expert2.0赋能创作：支持自然语言定义 Agent，系统自动化处理复杂后台配置，目前已覆盖1.6万个专业领域专家。 ☁️ MaxClaw 零门槛办公：免部署、免配置的云端助手，内置50G 存储并打通飞书、钉钉等办公生态，极大提升了协作效率。 💰 生态化布局：未来将支持创作者定价分成，通过利益驱动鼓励更多优质专业 Agent 的产出与流通。

2、万亿参数大杀器！DeepSeek V4 细节曝光：100 万上下文 + 原生多模态

DeepSeek V4 是一款具有突破性技术的国产 AI 模型，其参数规模达到万亿级别，并具备原生多模态处理能力。该模型支持高达 100 万 token 的上下文窗口，能够处理超长文本和复杂任务。此外，DeepSeek 在发布前优先适配华为等中国芯片供应商，以确保在国产算力平台上的深度优化。目前，V4 的轻量版已开始内测，预计将在下周正式发布，引发全球 AI 社区的高度关注。

【AiBase提要:】 🧠 万亿参数级模型，支持百万级长文本输入 🇨🇳 优先适配国产芯片供应商，降低对外依赖 🗓️ 发布进入倒计时，全球开发者期待

3、疯狂星期四”进阶！肯德基接入通义千问：AI 点餐助手“小 K”上线，一句话解决复杂订单

肯德基推出基于阿里通义千问大模型的 AI 智能点餐 Agent——“小 K”，用户可通过自然语言对话完成点餐流程，提升效率和用户体验。

【AiBase提要:】 🧠听懂“人话”，应对复杂诉求：小 K 能精准匹配模糊需求并处理多轮修改。 🚗场景延伸：车机点餐，一语即达，实现“人、车、餐”的无缝联接。 🤖行业观察：AI 点餐成为标配，快餐巨头竞争维度从口味战延伸到算法战。

4、华强北“神秘力量”横扫亚马逊！AI 眼镜销量暴涨 80%：国产平价替代正加速“围猎”Meta

文章分析了深圳华强北在AI眼镜市场的崛起，指出其通过高性价比产品迅速占领美国市场，并揭示了美国AI眼镜市场的两极分化格局。

【AiBase提要:】 📱 AI眼镜销量激增，华强北产品以高性价比抢占市场 💼 美国市场呈现高端与平价AI眼镜两极分化 🛒 亚马逊平台成为华强北AI眼镜出海的重要渠道

5、全能“数字员工”上线！Perplexity 发布 Computer：打破单一模型局限的通用 AI 代理

Perplexity Computer 是一款能够创建并执行完整工作流的通用 AI 代理，它集成了多个顶级模型，并通过智能分配任务来发挥各自的优势。用户只需设定最终目标，系统便会自动拆解并调用多个子代理并行推进，从而大幅提升处理复杂重负载场景的效率。

【AiBase提要:】 🤖 通用数字劳工: Perplexity Computer 定位为能创建并执行完整工作流的通用代理，支持从调研、编程到部署的一体化操作。 🧩 多模型深度编排: 系统集成了包括 GPT-5.2、Gemini 及 Opus 在内的19个顶级模型，通过智能分配任务发挥各家模型的最强长处。 🎯 目标导向协作: 用户只需描述最终结果，系统即可自动拆解任务并长时间持续运行，大幅提升了处理复杂重负载场景的效率。

6、三星 Galaxy S26 系列手机强势来袭！十余项 AI 功能大升级

三星Galaxy S26系列手机在AI功能上进行了全面升级，包括输入辅助、影像处理、语音助手和通知管理等多个方面，为用户带来更智能便捷的使用体验。

【AiBase提要:】 📱 三星Galaxy S26系列引入了“Now Nudge”功能，提升输入效率。 📸 AI ISP技术首次应用于自拍摄像头，优化图像质量。 🎙️ 新增“Agentic AI”功能，支持多AI引擎切换，增强用户体验。

7、游戏出海“降本神话”！三七互娱“小七大模型”深度落地：覆盖 85% 产品，AI 全息长卷惊艳马来西亚

三七互娱通过AI技术实现文化输出与效率变革的双重飞跃，展示了其“小七大模型”在游戏出海、本地化翻译及非遗传承中的应用成果。

【AiBase提要:】 🎮 AI技术深度融入游戏出海，提升文化输出效率。 🌍 三七互娱“小七大模型”覆盖85%出海产品，实现降本增效。 🖼️ AI全息长卷惊艳马来西亚，展现科技赋能非遗传承的潜力。

