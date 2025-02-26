小米15 Ultra搭载三颗自研芯：两颗T1S芯片和一颗T1芯片

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:小米公司宣布，小米15Ultra将于明晚7点正式亮相。这款新机不仅在影像能力上表现出色，更在通信技术上实现了行业领先水平，为用户带来前所未有的使用体验。

小米集团中国区总裁卢伟冰通过社交媒体透露，小米15Ultra将搭载小米史上最强的通信系统。该系统集成了三颗自研通信芯片，其中包括两颗升级版的T1S芯片和一颗T1芯片，旨在为用户提供更稳定的信号、更远的无网通信距离以及更全面的卫星通信能力。

据了解，澎湃T1芯片早在去年的小米14Ultra上便首次亮相，其卫星天线收发性能提升了21%，中高频蜂窝通信性能最大提升了37%，Wi-Fi及蓝牙性能也有16%的最大提升。在测试中，T1芯片的表现甚至大幅领先于同行业的华为Mate60Pro。而此次小米15Ultra搭载的T1S芯片，预计将在T1的基础上进一步增强通信能力和基础体验。

除了强大的芯片支持，小米15Ultra还实现了7公里无网通话功能。这一功能在小米15系列和K80系列上已有展现，但当时的最远通信距离仅为6公里。如今，小米15Ultra将这一能力进一步提升，使得用户在演唱会、户外探险、紧急救援等多种场景下都能享受到稳定的无网通信服务。

值得一提的是，小米15Ultra还首次支持了双卫星通信功能。该功能结合了北斗卫星消息和天通卫星电话，实现了更广泛的通信覆盖场景。无论是身处偏远地区还是遇到紧急情况，用户都能通过小米15Ultra的卫星通信功能与外界保持联系。

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