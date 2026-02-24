首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

一马平川！OPPO Find N6折叠屏手机官宣即将发布

2026-02-24 14:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:OPPO官方宣布即将推出新一代折叠屏旗舰手机——OPPO Find N6，官方宣传中“一马平川”的关键词，精准击中了折叠屏手机用户长期以来对于折痕问题的核心关切。

据悉，本月初OPPO内部已举办Find N6品鉴会，会上官方信心满满地透露，这款新机将在折叠屏技术上实现重大突破，直面并解决这一领域的长期难题——折痕问题。从目前的预热信息来看，OPPO显然是有备而来，决心在折痕控制上树立新的行业标准。有爆料指出，Find N6的折痕深度将挑战行业极限，力求达到视觉上的极致平整，为用户带来前所未有的使用体验。

折痕最浅的折叠屏旗舰来了！OPPO Find N6 官宣：一马平川

在硬件配置方面，Find N6同样不容小觑。该机已顺利通过3C认证，型号确认为PLP110和PLP120，分别对应标准版和卫星通信版，且全系标配80W有线快充技术。内屏尺寸达到8.12英寸，外屏则为6.62英寸，为用户提供更为广阔的视觉空间。核心配置方面，Find N6搭载了高通第五代骁龙8至尊版旗舰平台，配合内置的6000mAh大容量电池，确保折叠屏手机也能拥有直板旗舰级别的续航表现。

影像能力方面，Find N6同样进行了全面升级。后置主摄升级至惊人的2亿像素，这在折叠屏手机中极为罕见。配合潜望长焦和超广角镜头，Find N6在远景捕捉和细节刻画上将展现出强大的实力，满足用户对于高品质摄影的需求。

