小米马年开工两件大事：雷军亲自发开工红包 发布SU7新配色

2026-02-24 10:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:大年初八，马年首个工作日清晨，小米科技园内张灯结彩，处处洋溢着新春气息。小米集团CEO雷军通过社交平台发布动态:“新年好，开工大吉!马年第一天，我们办了两件大事。”

据现场员工透露，雷军携小米高管团队手持红色信封，逐层走访办公区为员工派发开工红包，每到一处都与员工亲切互动，送上“新春红火、万事顺遂”的祝福，不少员工在社交平台晒出红包照片，直言“被雷总的暖心举动感动”。

雷军开工第一天办了两件大事！发开工红包、公布新一代SU7 全新颜色

完成员工慰问后，雷军随即通过视频形式揭晓重磅消息——新一代小米SU7将新增专属车漆“赤霞红”。他手持色卡向镜头展示时表示:“这仍是一台值得期待的Dream Car，赤霞红象征着科技与热情的碰撞，相信会为小米汽车带来马年开门红。”

据小米汽车官方披露，新一代SU7计划于2026年4月全球首发，目前已开启线上预约通道。新车在性能与安全领域实现双重突破:全系搭载自研V6s Plus超级电机，配合700TOPS算力的双Orin-X芯片组，可实现Xiaomi HAD端到端辅助驾驶系统全场景覆盖，包括高速领航、城市导航辅助及自动泊车等功能。车身安全方面，首次采用2200MPa超高强度钢打造内嵌式防滚架，该材料强度达航母甲板用钢的1.5倍，配合笼式车身结构，使整车抗撞击能力提升40%，为驾乘人员提供全方位防护。

