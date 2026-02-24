首页 > 原创 > 关键词  > 正文

三星S26Ultra将全球首发防窥屏 将于2月26日发布

2026-02-24 15:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:三星官方宣布，Galaxy S26系列将于北京时间2月26日凌晨2点全球同步发布，涵盖Galaxy S26、Galaxy S26+及旗舰机型Galaxy S26Ultra三款产品。其中，顶配机型S26Ultra凭借全球首发的动态物理防窥屏技术，成为本次发布会的最大亮点。

据数码博主"i冰宇宙"透露，三星S26Ultra的防窥屏采用创新物理光学结构，通过在屏幕内部嵌入可控视角的微棱镜阵列，从硬件层面直接收窄侧视角度的可见范围。与传统算法防窥通过叠加模糊层实现效果不同，该技术通过屏幕自身控光实现隐私保护，显示效果更清晰且无算法延迟。

该防窥屏支持动态调节功能，用户既可在系统设置中手动一键切换防窥模式，也能通过AI场景识别自动触发保护。当检测到银行、支付类应用启动，或在地铁、电梯等公共场所出现验证码、密码输入等敏感操作时，系统将自动收窄屏幕可视角度。更突破性的是，该技术支持局部防窥，仅对验证码弹窗、小窗视频等特定区域进行视角控制，确保正面显示清晰的同时，侧面视角下敏感内容迅速变暗。

核心配置方面，S26Ultra搭载高通骁龙8Elite Gen5处理器，官方数据显示其NPU性能提升39%，GPU性能提升24%，CPU性能提升19%。影像系统采用2亿像素HP2主摄+双5000万像素长焦（5x光变+3x光变）+5000万像素超广角的四摄组合，支持AI超分算法与实时HDR拍摄。内置5000mAh电池支持60W有线快充，机身厚度控制在8.2mm，提供钛金属、陶瓷两种材质版本。

