首页 > 原创 > 关键词  > 正文

卢伟冰：REDMI Turbo 5系列是春节档行业爆品

2026-02-24 10:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:小米集团合伙人卢伟冰今日通过社交平台发声，直言REDMI Turbo5系列已成为2025年春节档手机市场的现象级产品。

卢伟冰：REDMI Turbo 5 系列是春节档的行业爆品

作为REDMI品牌全新力作，Turbo5系列以"性能越级"为核心卖点，共推出标准版与Max版双机型。其中标准版Turbo5搭载台积电4nm工艺天玑8500-Ultra芯片，创新采用8颗A725全大核架构，配合LPDDR5X内存与UFS4.1闪存组合，安兔兔V11跑分达262万，在1999元起售价（国补后1699元起）的价位段形成降维打击。该机配备6.59英寸1.5K AMOLED直屏，内置7560mAh小米金沙江电池并支持100W有线快充，影像系统采用前置2000万像素+后置5000万主摄+800万超广角的组合，兼顾性能与日常使用需求。

定位旗舰的Turbo5Max则首发台积电3nm制程天玑9500s芯片，搭配LPDDR5X Ultra内存与新一代狂暴引擎，性能表现直逼专业电竞设备。其6.83英寸1.5K柔性直屏支持超声波指纹解锁，9000mAh超大电池与100W快充的组合打破续航焦虑，后置5000万像素光影猎人600主摄与800万超广角镜头，在影像算法加持下可实现暗光场景的清晰成像。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI产品经理：Turbo 5 Max 1TB版备货极少 不会再追加

    春节之前，REDMI Turbo 5 Max突然新增了16GB 1TB版本，首销价3399元，国补到手价只要3043.81元起。 目前小米商城REDMI Turbo 5 Max的1TB版已经全配色断货，REDMI产品经理张宇表示：1T版本备货极少，卖完就没了，如果真想买，可以线下门店问问，可能个别门店还有点库”。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • 小米拿出10亿补贴内存！卢伟冰：REDMI Turbo 5系列卖得非常好

    小米集团总裁卢伟冰发文表示，跟一线的小伙伴做了交流，询问下Turbo 5系列的销售情况，反馈不论是Max还是标准版，都卖得非常好，并且用户特别喜欢我们这次的512GB普及风暴，512GB的选择超过256GB。 据悉，由于AI算力需求的激增，内存行业出现结构性供需失衡，导致DRAM和NAND芯片价格大幅上涨。 为此，小米集团拿出10亿补贴内存，REDMI Turbo 5 Max 12 512G版本首销期只要2499元，16 5

    ​小米 ​卢伟冰 ​REDMI

  • REDMI回应Turbo 5 Max没有无线充：同档机型大部分都不支持

    近日，REDMI官方微博上线了REDMI Turbo5系列网友问答活动，其中关于无线充电功能的讨论迅速成为网友关注的焦点。有网友直言，没有无线充电功能让人难以接受，质疑中端机是否就不配拥有这一便利特性。 针对网友的疑问，REDMI官微明确回应，REDMI Turbo5Max确实不支持无线充电，并指出在该价位段，98.55%的机型同样未配备此功能。REDMI进一步解释称，无线充电虽为一项实用功能，

    ​REDMI ​Turbo5 ​无线充电

  • REDMI杀入风扇赛道！REDMI K90至尊版搭载主动散热：性能开挂

    从去年开始，越来越多的手机品牌选择进军风扇赛道。除了率先发力的红魔之外，OPPO K13 Turbo系列、荣耀WIN系列以及iQOO 15 Ultra等机型也纷纷加入。 据最新爆料，今年上半年REDMI也将正式进军风扇赛道，全新的K90至尊版将支持主动散热技术，这标志着小米旗下第一款支持主动散热的性能旗舰即将诞生。

    ​手机散热 ​风扇赛道 ​主动散热技术

  • 卢伟冰：用户反馈REDMI Turbo 5 Max几乎可以做到妥妥用2天

    REDMI Turbo5Max正式亮相市场，这款手机凭借其内置的9000mAh小米金沙江电池，成为小米阵营中电池容量最大的手机，引发广泛关注。 小米集团合伙人卢伟冰在社交媒体发文透露，众多用户上手体验后反馈，REDMI Turbo5Max的续航能力极为出色，几乎可以轻松实现“妥妥用2天”。这一评价并非空穴来风，在续航实测中，该机凭借出色的系统调度以及天玑9500s旗舰芯片的加持，实现了长�

    ​REDMI ​Turbo5Max ​9000mAh电池

  • 米粉集体喊话卢伟冰：REDMI Turbo 6必须上1TB

    小米集团总裁卢伟冰公开向广大米粉征集建议，询问大家对下一代Turbo系列有哪些新期待。 在社交平台的评论区里，热度最高的诉求直指向了1TB存储空间。许多米粉纷纷隔空喊话，希望REDMI Turbo 6系列务必安排上大容量的1TB版本。

    ​小米 ​卢伟冰 ​Turbo系列

  • REDMI Turbo 5系列今晚发布：开售即可享国补

    今晚7点，REDMI Turbo5系列将正式发布并同步开售，官方宣布新机首销即可享受国家补贴政策。根据现行规则，售价6000元以下的机型可享受15%的购机优惠，最高补贴500元，这一政策将直接降低消费者的购机门槛。 此次发布的Turbo5系列包含Turbo5和Turbo5Max两款机型，其中Turbo5Max作为全新定位的产品，官方明确其市场定位高于Pro版本，将承接此前K90上探后的2.5K价位段市场。小米合伙人

  • REDMI Turbo 5系列在美团闪购发售：最快30分钟到手

    REDMI Turbo 5系列昨晚正式发布，这次除了传统的线上线下渠道之外还新增了一个发售平台美团闪购。 大家只要在美团上搜索到REDMI Turbo 5系列，就能像平时点外卖一样买手机，最快30分钟到手，这也是目前买手机最快的方式之一。 此外，美团闪购下单的REDMI Turbo 5系列一样可以享受最高6期免息，方便用户选择。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • REDMI Turbo 5标准版销量大增 卢伟冰：很多用户非常认可中尺寸、精致设计

    日前，REDMI Turbo 5系列开售，起售价1999元。 今日，REDMI手机官微发布Turbo 5在小米商城、天猫的首批用户评价。 随后，小米集团总裁卢伟冰转发并表示：这次Turbo5作为标准版，相比上代销量大幅增长，看来中尺寸/好手感/精致设计，很多用户非常认可。”

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • 存储大涨价！1TB REDMI Turbo 5 Max只卖3399元 卢伟冰：行业罕见

    小米集团总裁卢伟冰宣布，REDMI Turbo 5 Max 16GB 1TB版本正式上架，定价是3399元。 卢伟冰表示，大家呼声很高的1TB版本Turbo 5 Max来了，首销3399元，行业罕见的1TB真香价，下周一开始发货，感谢大家支持。 他还表示，虽然内存涨价，但Turbo 5系列依然给出10亿内存补贴，REDMI致力于打造更具性价比的满配性能旗舰，持续引领中端性能突破与体验变革，这是我们的初心，也是我们的坚�

    ​小米 ​REDMI ​Turbo

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM