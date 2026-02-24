卢伟冰：REDMI Turbo 5系列是春节档行业爆品

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:小米集团合伙人卢伟冰今日通过社交平台发声，直言REDMI Turbo5系列已成为2025年春节档手机市场的现象级产品。

作为REDMI品牌全新力作，Turbo5系列以"性能越级"为核心卖点，共推出标准版与Max版双机型。其中标准版Turbo5搭载台积电4nm工艺天玑8500-Ultra芯片，创新采用8颗A725全大核架构，配合LPDDR5X内存与UFS4.1闪存组合，安兔兔V11跑分达262万，在1999元起售价（国补后1699元起）的价位段形成降维打击。该机配备6.59英寸1.5K AMOLED直屏，内置7560mAh小米金沙江电池并支持100W有线快充，影像系统采用前置2000万像素+后置5000万主摄+800万超广角的组合，兼顾性能与日常使用需求。

定位旗舰的Turbo5Max则首发台积电3nm制程天玑9500s芯片，搭配LPDDR5X Ultra内存与新一代狂暴引擎，性能表现直逼专业电竞设备。其6.83英寸1.5K柔性直屏支持超声波指纹解锁，9000mAh超大电池与100W快充的组合打破续航焦虑，后置5000万像素光影猎人600主摄与800万超广角镜头，在影像算法加持下可实现暗光场景的清晰成像。

