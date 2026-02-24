首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀手机最新资讯  > 正文

荣耀Magic V6、ROBOT PHONE机器人手机定档3月1日亮相

2026-02-24 10:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:荣耀手机今日正式宣布，将于3月1日举行的MWC2026全球发布会上推出两款重磅新品:新一代旗舰折叠屏手机Magic V6与行业首款机器人手机ROBOT PHONE

荣耀MWC2026 发布会定档 3 月 1 日：Magic V6、ROBOT PHONE机器人手机亮相

作为折叠屏技术的新标杆，Magic V6延续极致轻薄设计理念，搭载满血版第五代骁龙8至尊版芯片，性能表现领跑大折叠品类。其配备的7150mAh青海湖刀片电池刷新行业纪录，支持120W有线快充与无线充电技术，续航能力较前代提升40%。影像系统方面，2亿像素大底主摄与潜望式长焦镜头组合，配合荣耀自研C1射频增强芯片与E2能效芯片，实现信号、功耗与成像质量的全面优化。此外，该机还支持IPX8级防水与北斗卫星通信功能，成为首款集齐旗舰级配置的横向折叠屏手机。

更引人瞩目的是行业首款机器人手机ROBOT PHONE的亮相。这款产品突破传统手机形态，内置隐藏式机械臂云台，用户可通过一键操作展开机械结构，实现全自动构图、目标跟随与极致防抖功能。荣耀透露，ROBOT PHONE不仅搭载具备情感感知能力的端侧大模型YOYO，可主动识别用户情绪并推荐个性化内容，还能通过多模态交互调度全场景生态设备，化身私人管家与创意助手。

