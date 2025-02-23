卢伟冰：小米15 Ultra售价或突破6000元 是越级式的一代

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:今日下午，小米集团中国区总裁卢伟冰通过微博平台分享了关于小米最新旗舰产品的重要信息。他指出，小米15Ultra将成为小米在6000元以上价格段实现规模化突破的关键之作，标志着小米在高端市场的又一重要布局。

卢伟冰强调，小米手机的未来五年高端化战略中，明确提出了在6000元价格段取得显著进展的目标。这一目标的实现，将建立在科技创新与行业引领的基础之上。他透露，内部团队多次讨论认为，真正的引领体现在能否激发友商在技术、产品或营销策略上的跟进与学习。

与此同时，小米创始人雷军也曾在社交媒体上回顾了小米高端化道路的决心，表示过去五年中，小米坚定不移地推进高端化战略，不畏损失与牺牲。

据卢伟冰透露，小米即将在本月发布两款Ultra级新品——小米15Ultra与小米SU7Ultra，作为小米冲击高端市场的最新力作。其中，小米15Ultra自立项之初，就被赋予了极高的期望。卢伟冰对工程师团队提出了严格要求，旨在确保小米15Ultra发布后，能重新定义“Ultra”级别的标准，让其他品牌的同类产品在比较中黯然失色。

小米15Ultra代号“夜神”，其摄影能力尤为引人注目。该机搭载了徕卡光学全焦段四摄系统，包括迄今为止光圈最大的1英寸主摄、焦段最长的100mm2亿像素长焦等，通过创新的徕卡超纯光学系统有效解决了鬼影问题。尤其在夜景拍摄方面，小米15Ultra将提供前所未有的解析力、画面通透度和夜景表现力。

具体镜头配置如下:5000万像素主摄采用1英寸超大底，辅以f/1.63光圈;5000万像素超广角镜头拥有14mm焦距和f/2.2光圈;5000万像素中焦镜头焦距70mm，光圈f/1.8，并支持10cm长焦微距拍摄;而2亿像素长焦镜头则采用了三星HP9传感器，具备1/1.4英寸大底，焦距100mm，光圈f/2.6。

小米15Ultra预计将于本月底正式发布，卢伟冰表示，对该机型的产品力充满信心，认为其售价突破6000元是市场对其价值的合理体现。

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