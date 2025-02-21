余承东邀请李斌来尊界发布会 后者回应：谢谢邀请 一起卷技术

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:昨日，鸿蒙智行尊界技术发布会现场，华为车BU董事长余承东在谈及蔚来汽车时，给予了高度评价。他提到，近期蔚来董事长李斌发布的ET9车型在后轮爆胎演示中表现出色，展现了中国汽车工业的竞争力和创新精神。余承东进一步表示，华为尊界S800也将展示前轮爆胎不失控的技术，其难度系数远高于后轮爆胎。

对于余承东的赞赏，蔚来汽车董事长李斌在当日下午迅速回应。他转发了尊界S800前轮爆胎不失控的视频，并称赞这一技术创新非常出色。李斌还透露，蔚来ET9在上市前也进行了多次爆胎测试，并分享了前后轮同时爆胎的视频。他幽默地表示，爆胎测试这种事最好CEO亲自上，并邀请余承东一起参与。

今日，余承东对李斌的回应表示了感谢，并邀请李斌参加华为5月的产品发布会。他强调，技术是鸿蒙智行的底色，也是用户和时代的要求，欢迎蔚来和华为一起在创新的跑道上你追我赶。

李斌在转发余承东的微博时，欣然接受了邀请，并表示蔚来ET9将于3月底开启交付，届时将邀请余承东体验。这种友好良性的互动不仅展现了两位企业家的风范，也引发了网友的广泛关注和热议。

网友们纷纷表示，这才是中国汽车工业应该有的局面。在竞争激烈的市场环境中，企业之间应该相互学习、相互竞争，共同推动中国汽车工业的发展。这种良性互动不仅有助于提升企业的技术水平，也有助于提升整个行业的竞争力。

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