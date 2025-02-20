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外卖员对京东给骑手缴社保的反应：为外卖行业树立榜样

2025-02-20 08:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月20日 消息:近日，京东宣布将为外卖小哥缴纳五险一金的消息引发了广泛关注。随后，美团也迅速作出回应，表示将积极推进骑手社保工作，预计从2025年二季度开始实施，逐步为全职及稳定兼职骑手缴纳社保。

美团在官方公众号上发文称，为了积极构建和谐劳动关系，美团将根据新就业形态的特点和新就业群体的实际需求，认真落实骑手权益保障。目前，美团正在搭建骑手社保相关的信息系统，以确保社保政策的顺利实施。

京东 (5)

这一举措得到了广大网友的热烈反响。许多网友表示，京东和美团为外卖小哥缴纳社保，体现了企业对员工的关怀和责任感，也彰显了企业的社会担当。其中，不少网友特别感谢了京东集团创始人刘强东，认为他的表态和行动为外卖行业树立了榜样。

刘强东曾明确表示，如果一家公司是靠克扣员工的五险一金挣钱，牺牲他们未来的保障，那是耻辱的。他的这番话不仅赢得了网友的赞同，也引发了行业内的深思。

随着外卖行业的稳定发展，外卖骑手等新就业群体已成为城市生活中不可或缺的一部分。他们中的许多人通过积累经验和技能，已成为稳定的从业者。为这些稳定就业者提供各类保障，不仅符合劳动者的真实利益，也有利于行业的长期发展。

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