微信电脑版支持语音输入了：支持文字整理 方言及中英文混合识别

站长之家（ChinaZ.com）2月13日 消息:腾讯公关总监张军今日宣布，微信PC端4.1.7版本正式推出语音输入功能，目前正通过内测版向全体用户逐步推送。这项被用户称为"办公神器"的新功能，不仅支持全局调用，更通过智能优化技术将口语转化为规范书面语，重新定义了电脑端文字输入方式。

据实测体验，用户只需点击聊天框左侧麦克风图标或按下Ctrl+Win组合键即可激活语音输入，系统实时将语音转化为文字，支持普通话、方言及中英文混合识别。转写完成后，点击"整理文字"按钮可自动剔除"嗯""啊""然后"等冗余词汇，智能调整语序并添加标点符号，生成符合书面表达习惯的文本内容。

该功能突破微信生态限制，实现跨应用全局调用。用户在Word、WPS、浏览器、记事本等任意文本输入场景均可通过快捷键唤醒，特别适合会议记录、长文撰写等办公场景。腾讯内部测试数据显示，使用语音输入功能后，用户平均文字处理效率提升3倍以上，错误率降低42%。

技术实现层面，微信采用端云协同的AI架构，在本地完成基础语音识别，云端进行语义理解和文本优化。为保障隐私安全，用户可选择关闭云端优化功能，所有数据处理均在本地完成。快捷键设置支持高度自定义，用户可在"设置-快捷键"菜单中修改组合键方案。

目前该功能已覆盖Windows及macOS平台，用户升级至4.1.7及以上版本即可体验。

