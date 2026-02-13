首页 > 原创 > 关键词  > 小米SU7最新资讯  > 正文

雷军：小米新一代SU7展车今天到店 将于4月正式上市

站长之家（ChinaZ.com）2月13日 消息:今日，小米创始人雷军宣布，新一代SU7展车正式抵达北京、上海、杭州、广州、深圳、成都、武汉7个城市的小米汽车销售门店。小米方面表示，将加快展车铺货进度，争取在正式上市发布会前覆盖更多门店，让消费者尽早接触实车。

雷军：新一代SU7 展车今天到店

此次到店的展车仅提供卡布里蓝单一配色，其他配色方案预计将在发布会前公布。新一代SU7延续标准、Pro、Max三版本配置，预售价区间为22.99万至30.99万元，较上一代车型上涨超1万元。根据工信部申报信息，新车搭载73kWh至101.7kWh三种规格电池包，提供九种CLTC续航版本，覆盖630km至902km区间。其中，标准版续航提升至720km，Pro版达902km，Max版为835km。

设计方面，新车保持现款C级轿车尺寸（4997/1963/1445mm，轴距3000mm），前脸配备毫米波雷达与标志性"水滴大灯"，远光照射距离达400米。底盘系统迎来重大升级，全系标配V6s Plus超级电机、前四活塞固定卡钳及宽胎组合(前245/后265)，Pro和Max版本更搭载闭式双腔空悬CDC阻尼减振器。

智能化配置全系拉满，标配激光雷达、4D毫米波雷达及700TOPS算力芯片，搭载小米HAD端到端辅助驾驶系统。全系升级800V高压平台，Max版本基于897V碳化硅平台打造，支持超高压快充，15分钟可补充670km续航。据小米官方消息，新一代SU7计划于2026年4月正式上市，届时全国门店将同步开启试驾服务。

雷军：新一代SU7展车今天到店

