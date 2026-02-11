AI日报：蚂蚁开源大模型Ming-flash-omni 2.0；智谱GLM-5意外泄露；京东正式入局AI支付

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、蚂蚁集团开源全模态大模型Ming-flash-omni 2.0：多模态理解、图像编辑与语音生成全面提升

蚂蚁集团开源全模态大模型Ming-flash-omni 2.0，在多项公开基准测试中表现优异，成为开源全模态大模型性能新标杆。该模型在视觉语言理解、语音可控生成、图像生成与编辑等核心领域达到领先水准，并具备音频统一生成能力，为多模态应用开发提供统一入口。

【AiBase提要:】 🧠 Ming-flash-omni 2.0在视觉语言理解、语音可控生成和图像生成与编辑等关键能力表现突出，部分指标超越Gemini2.5Pro。 🔊 作为业界首个全场景音频统一生成模型，Ming-flash-omni 2.0可在同一条音轨中同时生成语音、环境音效与音乐，支持自然语言精细控制参数。 🚀 在推理效率与成本控制上保持领先，实现分钟级长音频的实时高保真生成，显著提升多模态应用开发效率。

2、智谱 GLM-5 意外“泄露”？复用 DeepSeek 架构性能炸裂，市值狂飙 200%

智谱AI的新一代大模型GLM-5在2026年春节期间引发关注，其性能和技术创新受到市场高度认可，股价大涨200%。

【AiBase提要:】 🧠 GLM-5采用与DeepSeek-V3相同的稀疏注意力架构（DSA），性能显著提升。 🧮 参数量达到745B，是前代GLM-4.7的两倍，计算效率高。 🎥 强化视频理解等多模态能力，弥补了DeepSeek纯文本架构的短板。

3、算力不再受制于人！科大讯飞正式发布星火 X2 大模型：全国产算力训练，深耕四大专业场景

科大讯飞发布星火 X2 大模型，基于全国产算力训练，深耕四大专业场景，推动国产替代进程，为行业提供更安全可靠的技术支持。

【AiBase提要:】 🧠 星火 X2 大模型基于全国产算力训练，实现自主可控。 📚 深耕教育、医疗、汽车和智能体四大专业场景，提升行业应用价值。 🔒 国产替代迈入深水区，为国内重点行业提供更安全可靠的大模型落地选择。

4、京东正式入局 AI 支付！推出“京东 AI 付”：动动嘴就能买，支付安全再加码

京东科技正式推出创新支付产品“京东 AI 付”，基于JoyAI大模型，通过语音指令完成支付，提升便捷性与安全性。同时，该产品在智能眼镜等设备上应用，展现了巨大的场景潜力。

【AiBase提要:】 🤖 语音即支付，实现“所见即所购” 🔒 双重验证技术，守护资金安全 📈 行业观察:巨头角逐 AI 支付新赛道

5、免费可用:DuckDuckGo AI 语音聊天上线，承诺不存储音频

DuckDuckGo 通过其 AI 聊天机器人平台 Duck.ai 新增了实时语音聊天功能，强调隐私保护。该功能采用“隐私优先”的架构设计，用户通过加密通道与大语言模型进行自然对话，确保语音数据不被监听或二次利用。DuckDuckGo 在用户与 OpenAI 之间建立了一道防火墙，双方均受严格合同限制，确保数据安全。此外，Duck.ai 提供免注册使用和付费订阅服务，满足不同用户需求。

【AiBase提要:】 🔒 隐私承诺: 官方明确表示不会存储任何聊天音频，所有会话数据在结束后即刻销毁。 🛡️ 数据零训练: 用户的语音和 AI 的回复均不会被用于任何算法模型的迭代训练。 🆓 灵活使用: 支持免注册直接使用语音功能，同时提供付费订阅以满足更高频率的商业或个人需求。

6、智驾座舱双进化！阿维塔 AVATR.OS 5.0 正式推送：MoLA 大模型上车，首批直达华为 ADS 4.1

阿维塔正式推送AVATR.OS 5.0系统，融合AI大模型和华为ADS4.1智驾系统，带来更智能的车载助手、更安全的驾驶辅助以及更个性化的座舱体验。

【AiBase提要:】 🧠 MoLA大模型提升语义理解与交互体验 🚗 华为ADS4.1智驾系统优化城区领航与安全防御 📱 鸿蒙座舱实现个性化定制与便捷互联

7、车险中介天塌了！ChatGPT 上线“比价神器”：1.9 亿条数据加持，保费透明时代来了

文章探讨了AI技术对传统保险中介行业的冲击，特别是Insurify推出的ChatGPT专属保险比价应用如何改变车险购买体验。

【AiBase提要:】 🚗 个性化保费估算：用户输入位置、车型等信息，ChatGPT即时生成定制化保费估算。 📊 海量数据支撑：应用接入1.96亿条汽车保险报价数据库和7万条客户评价。 💬 对话式选购体验：用户可通过通俗语言提问，系统对比价格、折扣等关键信息。

8、GPT-5.2 强力驱动！OpenAI 深度研究工具大升级，解锁全屏报告交互新体验

OpenAI 对 ChatGPT 的深度研究工具进行了重磅更新，引入了 GPT-5.2 模型驱动的核心引擎，并新增了全屏查看器功能，提升了复杂信息的处理效率和可读性。用户现在可以指定数据源抓取，并在生成报告过程中实时干预，同时支持多种格式下载。

【AiBase提要:】 🖥️ 全屏交互升级: 新增全屏查看器，支持目录跳转与引用源对照，大幅优化长篇深度报告的阅读体验。 ⚙️ 模型引擎更替: 深度研究工具现已全面接入 GPT-5.2模型，提供更精准的逻辑推理与 全网 信息检索能力。 🔍 深度定制权限: 支持指定数据源抓取，并允许用户在生成报告的过程中实时监控进度并动态修正研究范围。

（举报）