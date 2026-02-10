字节豆包App推出新春红包活动 送8888元现金红包

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:今年，豆包成为央视春晚的合作伙伴，2月16日除夕当晚，豆包将为全国观众送出超10万份科技好礼，还有最高达8888元的新春现金红包，让新春的喜庆氛围愈发浓厚。

此次豆包准备的科技好礼丰富多样，多达17种热门科技产品。既有宇树机器人、松延动力机器人、魔法原子机器狗、拓竹3D打印机、大疆无人机等处于科技前沿的产品，让科技爱好者们能够近距离感受前沿科技的魅力;也有小米智能手表、苏泊尔电饭煲等贴近日常生活的智能消费品，为人们的日常生活增添便利;更有上汽奥迪E5Sportback和奔驰CLA两款电车的使用权，满足部分观众对于高端出行的向往。

值得一提的是，这些奖品全部接入了豆包大模型，展现出科技融合的独特魅力。

目前，“豆包过年”活动已在豆包App正式上线。用户可以在App中体验多种有趣的AI玩法，一键生成独具特色的新春写真和头像，创作饱含心意的祝福卡片和拜年视频，还能享受名人语音拜年的特别服务，让新春祝福更加生动有趣。

关于这次红包活动的参与方式十分简单。从2月13日晚8点开始，用户点击“豆包过年”参与抽奖，就有机会领取现金红包，提前感受新春的惊喜。而在2月16日除夕当晚，点击“豆包过年”开好运锦囊，则有机会抽取科技好礼或者现金红包，说不定幸运就会降临到自己头上。字节跳动此次加入春节红包大战，凭借丰富的奖品和有趣的玩法，无疑将为全国观众带来一个难忘的新春佳节。

