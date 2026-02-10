QQ上线27周年！腾讯官方发文深情回顾

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:今日，腾讯QQ迎来其诞生后的第27个年头。腾讯官方发文深情回顾了这一即时通讯巨头的成长历程。

时光回溯至1999年2月10日，在深圳的一间格子办公室里，OICQ的第一个版本——OICQ99beta build0210正式问世，标志着腾讯QQ的诞生。次年10月，腾讯创始团队还特意拍摄了企鹅造型演变的照片，记录下这一重要时刻。

进入21世纪，QQ的发展势头愈发迅猛。2001年后，其注册账户数突破1亿大关，使用范围逐渐覆盖全国，成为广大网民不可或缺的沟通工具。随着发展，QQ不仅成为连接人与人之间的桥梁，更成为不同兴趣圈子同好的聚集地。奥运在线传递火炬、偷菜游戏、频道约逛展搭子、闪传图片、发空间等丰富多样的用户活动，让QQ充满了生机与活力。

然而，进入移动互联网时代后，QQ面临着来自自家产品微信的激烈竞争。微信凭借其简洁易用的界面和强大的社交功能，迅速崛起为腾讯乃至整个国内的即时通讯霸主。尽管如此，QQ依然拥有数亿人的庞大用户群体，且在PC端和移动端均保持着良好的口碑。许多用户认为，QQ的使用体验远超微信，尤其是在聊天记录同步等功能上表现出色。

为了唤起用户的情怀记忆，QQ近年来逐步开始找回当年的经典功能。2025年12月8日，PC端QQ经典模式回归，让老用户重温旧时光;2026年1月24日，QQ秀全新回归，再次点燃用户的个性化表达热情;2026年2月6日，QQ农场经典回归，让用户重温偷菜乐趣。这些举措不仅赢得了用户的广泛好评，也让QQ在激烈的市场竞争中保持了独特的魅力。

在这个特殊的日子里，不禁让人回想起自己注册QQ号的那一刻。你是哪一年加入QQ大家庭的呢?无论时光如何变迁，QQ始终陪伴着我们成长，见证着我们的喜怒哀乐。

