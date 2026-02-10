首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀Magic8Pro最新资讯  > 正文

荣耀Magic8 Pro Air宣布官方降价300元 售价4699元起

2026-02-10 09:09 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:今日，荣耀官方正式启动限时促销活动，旗下两款热门机型——荣耀Magic8Pro Air荣耀Magic V Flip2迎来直降300元的优惠。若叠加国家补贴政策，消费者最高可节省800元，此次活动将持续至2月14日。

值得一提的是，此次降价是荣耀Magic8Pro Air自今年1月19日发布以来的首次官方调价。优惠后，该机起售价降至4699元，叠加国补后，消费者仅需4199元起即可入手，性价比进一步提升。

安卓最强Air 荣耀Magic8 Pro Air首次官方降价 300 元 4699 元起

荣耀Magic8Pro Air正面搭载了一块6.31英寸的极窄四等边屏幕，机身厚度仅6.1mm，重量轻至155g，为用户带来了极致的轻薄手感。尽管机身超薄，但荣耀Magic8Pro Air在影像配置上毫不妥协，塞入了旗舰级三摄系统。其中，主摄采用与荣耀Magic8Pro同款的5000万像素大底传感器，辅以5000万像素超广角镜头和6400万像素潜望式长焦镜头，成为行业内影像实力最强、焦段覆盖最全的Air机型。

在核心配置方面，荣耀Magic8Pro Air同样不容小觑。新机搭载了天玑9500处理器，性能强劲;内置5500mAh青海湖电池，支持80W快充技术，续航与充电速度均得到保障。

此外，该机还提供了IP68、IP69级防尘防水功能，在轻薄机身下依然兼顾了性能与耐用性，满足了用户对高品质手机的需求。

