红魔11 Pro+鸣潮限定版开售 售价6999元

2026-02-10 08:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:今日，红魔11Pro++鸣潮限定版正式开售，定价6999元，提供16GB+512GB的存储规格，满足玩家对高性能与大容量的双重需求。

这款限定版手机以热门游戏角色共鸣者·千咲为设计蓝本，千咲那经典的黑长直发型搭配JK学园都市风格装扮，一经亮相便吸引了众多玩家的目光。红魔巧妙地将千咲的标志性元素融入机身设计，弦线交织于红色透明背板之上，与千咲经典的黑红配色相得益彰，展现出独特的视觉魅力。

黑长直JK少女千咲来了！红魔11 Pro 鸣潮限定版开售 6999 元

除了外观上的精心打造，红魔11Pro+鸣潮限定版在系统层面也进行了深度定制。内置的联名主题涵盖了图标、熄屏显示、指纹解锁、铃声以及充电动画等全方位体验，让玩家在使用手机时仿佛置身于游戏世界之中，与千咲共同开启冒险之旅。

在核心配置上，红魔11Pro+搭载高通第五代骁龙8至尊版处理器，采用6.85英寸全面屏设计，并首发X10屏下发光材料，为玩家带来极致的视觉享受。

此外，该机还配备了史上最强的风水双冷散热技术，内置行业最快转速24000r/min的风扇，并率先搭载脉动水冷引擎，确保长时间游戏也能保持冷静。同时，7500mAh的超大电池容量支持120W有线和80W无线充电。

不仅如此，红魔还为这款限定版准备了一系列诚意满满的周边配件。礼盒内包含千咲限定凯夫拉磁吸保护壳、精致的人物摆件、昙切卡针、波仔限定120W充电器以及限定徽章等，每一件都彰显着红魔对玩家的用心与关怀。

