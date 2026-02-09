首页 > 原创 > 关键词  > 小米汽车最新资讯  > 正文

小米回应开发2200MPa超强钢：安全轻量化双突破

2026-02-09 16:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:今日，小米汽车官方微博发布文章，详细阐述了为何要开发2200MPa小米超强钢，以及该材料从研发到量产上车的全过程。据悉，这款由小米汽车联合王国栋院士团队、育材堂和东北大学共同开发的2200MPa小米超强钢，是目前行业内量产的最高强度热成型钢。

行业量产最高强度！小米回应为何开发2200MPa超强钢 两大原因

小米汽车开发此材料的初衷主要聚焦于两大方面:提升车身安全性与兼顾轻量化需求。在车身安全设计理念中，车辆的前后部被设计为吸能溃缩区，旨在通过变形吸收碰撞能量或通过力传导路径分散碰撞力，从而降低对乘员舱的伤害。而乘员舱作为核心防护区域，则需尽可能避免结构变形和侵入，因此应用更高强度的材料成为降低侵入风险、提升安全防护的关键。

然而，单纯依靠增加材料厚度来提升强度，无疑会增加车身重量，牺牲轻量化优势。小米汽车通过材料创新，实现了整车综合性能的提升。在相同材料用量下，2200MPa热成型钢制造的零部件强度更高，为车身提供了更好的安全性。同时，在达到相同强度要求时，使用2200MPa热成型钢能实现更好的轻量化效果，进而降低能耗、提升动态操控性能。

目前，2200MPa小米超强钢已成功应用于小米YU7的四门防撞梁，并通过热气胀管技术内嵌于A/B柱内，显著提升了防撞梁的承载能力。此外，新一代SU7将全系标配“2200MPa小米超强钢内嵌式防滚架”，进一步强化车身结构安全，为驾乘者提供更加坚实的保护。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 比2200MPa小米超强钢更强！小米汽车：正在进行2400MPa热成型钢的预研

    小米汽车2月9日透露，新一代SU7、小米YU7将采用2200MPa超强钢打造防滚架和车门防撞梁，这是目前行业量产最高强度的热成型钢。该材料由小米、育材堂、东北大学联合研发，产学研结合打破了高校与企业间的壁垒。东北大学提供理论支撑，育材堂搭建技术转化桥梁，小米以市场需求牵引创新方向。材料开发中引入AI模型，筛选2443万种配方，大大缩短研发周期。目前小米正预研2400MPa热成型钢，希望早日量产。

    ​小米汽车 ​SU7 ​防滚架

  • 新一代小米SU7已到店 卡布里蓝车身夺目：一眼就能认出

    随着春节临近，备受期待的新一代小米SU7已陆续进驻全国多地小米之家门店。 其中主打配色卡布里蓝成为最大亮点，独特的色彩质感一眼就能认出。 卡布里蓝车身的灵感源自意大利海岛的海蚀蓝洞，并非单一色块，而是呈现出有呼吸”的动态美感。在不同光线条件下，它会展现出丰富变化。 上个月，雷军曾表示，原计划三四月份进驻小米之家的新一代小米SU7，将加速推进�

    ​小米SU7 ​卡布里蓝 ​春节到店

  • 小米汽车：新一代SU7卡布里蓝2月13日起开始到店

    小米新一代SU7卡布里蓝将于2月13日起陆续到店，首批覆盖北京、上海等7座城市的30家门店，2月25日起第二批30家门店也将进驻。春节期间全国门店正常营业，方便用户体验新款SU7及YU7等车型。新车已开启预定，预计4月正式上市，提供标准、Pro、Max三个版本，预售价分别为22.99万、25.99万、30.99万元，较上一代上涨1万多元。小米强调新车在产品力上实现全方位提升，涵盖安全、续航、底盘、辅助驾驶及设计等方面。安全方面全系标配2200MPa超强钢内嵌式防滚架与车门防撞梁，以及9个安全气囊；续航方面全系具备长续航优势，Pro版CLTC续航达902km，Max版支持15分钟补能，CLTC续航可提升至670km。

    ​小米SU7 ​卡布里蓝 ​新车预定

  • 雷军回应小米汽车进军美国：暂无计划

    近日，一辆挂有当地测试车牌的小米YU7现身美国加州高速公路，引发市场对小米汽车即将进军美国市场的猜测。 对此，小米创始人雷军今日正式回应称，公司目前暂无进入美国市场的具体计划，并推测这辆YU7可能是美国同行或供应商购置的“对标车”。

    ​小米汽车 ​美国市场 ​雷军回应

  • 全国最大！理想超充站突破4000个 超22000根超充桩

    春节返乡潮来临，理想汽车的补能网络再次迎来里程碑。 理想汽车宣布，旗下超充站数量正式突破4000座，超充桩数量超过22000根，建成了车企中最大规模的自建超充网络。 这4000座超充站覆盖了全国31个省份、289座城市。 其中高速超充站已超1200座，实现了九纵九横”18条国家级高速的贯通，平均每130公里就有一座理想超充站，让长途自驾返乡的用户不再有补能焦虑。 在城市

    ​理想汽车 ​超充站 ​补能网络

  • 小米汽车推春节无忧服务：车坏路上免费救援 另可报销1500元高铁机票

    在今晚的小年夜直播中，小米董事长雷军介绍，小米汽车春节假期出行暖心服务已就位。 雷军介绍，2月9日-3月3日，也就是一直到元宵节期间，小米汽车支持所有车主24小时免费道路救援。 雷军强调，免费道路救援，不管什么原因，抛锚或者事故导致车辆无法正常行驶，小米汽车都会免费提

    ​小米汽车 ​春节服务 ​道路救援

  • 小米汽车强烈建议冰雪路面切换湿滑模式：转弯更可控 制动更防滑

    快科技2月8日消息，日前，小米汽车官微发布最新一期答网友问，针对在冬季积雪路面，是否要一直打开湿滑模式”等问题进行详细解答。小米汽车表示，当车辆行驶在湿滑/冰雪路面时，强烈建议车主切换驾驶模式到湿滑模式，以提升行车安全性。进入湿滑模式后，系统会将起步和加速时的动力输出调的更舒缓、驱动车轮之间的扭矩分配更均衡、能量回收力度调的更柔和、ESP�

    ​小米汽车 ​湿滑模式 ​冬季驾驶

  • 雷军：小米汽车工厂去年接待超13万人 工厂里有六七百台机器人

    今日，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军开启小年夜直播。 雷军在直播中表示，小米汽车工厂去年接待游客访客超过13万人。 他提到，小米汽车工厂高度智能化，工厂里面有六七百台机器人。 可以做到所有环节100%自动组装，也做到了100%的自动检测，智能化程度非常高。 据悉，小米汽车工厂坐落于北京经济技术开发区，占地面积72万㎡。

    ​小米汽车工厂 ​雷军直播 ​智能制造

  • 小米汽车1月交付超3.9万台！雷军：SU7马上改款 目前交付主力是YU7

    小米汽车1月交付超3.9万台，董事长雷军表示SU7即将改款，目前主要交付YU7。去年12月交付量突破5万台创纪录，1月虽下滑1.1万台，但受新能源车购置税政策调整及元旦假期影响，与行业整体趋势一致。预计春节后销量将恢复。全新一代小米SU7已于1月7日开启预售，4月正式上市，提供标准、Pro、Max三个版本，预售价22.99万至30.99万元，相比现款起售价上涨1.4万元。新车市场热情高涨，已累计收获近10万订单。配置方面，全系标配长续航，Pro版CLTC续航达902km，Max版15分钟补能续航提升670km，并升级闭式双腔空气弹簧系统等。全系标配激光雷达、700TOPS算力芯片及4D毫米波雷达，搭载小米端到端辅助驾驶系统。

    ​小米汽车 ​交付量 ​SU7改款

  • 最高报销1500元！小米汽车官宣春节服务详情：24小时免费救援不限里程

    今日，小米汽车正式公布了2026年春节出行服务方案，服务周期覆盖2月9日至3月3日。 本次春节服务包含三大核心内容：其一为24小时免费道路救援，活动期间用户车辆因任何原因遭遇抛锚或事故无法正常行驶，均可享受不限救援方式、次数与里程的免费救援服务。同时小米汽车将赠送用户500元高德打车券（7日有效），若车辆晚于2月23日完成修复，用户可选择免费异地送车服务�

    ​小米汽车 ​春节出行 ​道路救援

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM