小米回应开发2200MPa超强钢：安全轻量化双突破

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:今日，小米汽车官方微博发布文章，详细阐述了为何要开发2200MPa小米超强钢，以及该材料从研发到量产上车的全过程。据悉，这款由小米汽车联合王国栋院士团队、育材堂和东北大学共同开发的2200MPa小米超强钢，是目前行业内量产的最高强度热成型钢。

小米汽车开发此材料的初衷主要聚焦于两大方面:提升车身安全性与兼顾轻量化需求。在车身安全设计理念中，车辆的前后部被设计为吸能溃缩区，旨在通过变形吸收碰撞能量或通过力传导路径分散碰撞力，从而降低对乘员舱的伤害。而乘员舱作为核心防护区域，则需尽可能避免结构变形和侵入，因此应用更高强度的材料成为降低侵入风险、提升安全防护的关键。

然而，单纯依靠增加材料厚度来提升强度，无疑会增加车身重量，牺牲轻量化优势。小米汽车通过材料创新，实现了整车综合性能的提升。在相同材料用量下，2200MPa热成型钢制造的零部件强度更高，为车身提供了更好的安全性。同时，在达到相同强度要求时，使用2200MPa热成型钢能实现更好的轻量化效果，进而降低能耗、提升动态操控性能。

目前，2200MPa小米超强钢已成功应用于小米YU7的四门防撞梁，并通过热气胀管技术内嵌于A/B柱内，显著提升了防撞梁的承载能力。此外，新一代SU7将全系标配“2200MPa小米超强钢内嵌式防滚架”，进一步强化车身结构安全，为驾乘者提供更加坚实的保护。

