AI日报：Anthropic发布Claude Opus 4.6；千问“春节大免单”首日火爆；腾讯推出“火龙漫剧”

1、千问“春节大免单”首日火爆: 3 小时下单百万单，服务器一度告急
阿里千问APP开启“春节 30 亿大免单”活动，首波奶茶免单凭借简单直接的玩法吸引了海量用户参与，导致系统负载过重一度出现技术瓶颈。
【AiBase提要:】
💻奶茶攻势强劲:活动上线不到 3 小时，用户通过千问APP下单的奶茶量已突破 100 万单。
🚀登顶应用榜单:凭借极高的参与热情，千问App迅速登顶苹果App Store免费榜第一名。
⚠️系统负载挑战:由于瞬时流量巨大，服务器一度出现卡顿，并存在无法自动匹配最近门店等体验优化空间。
360集团发布“纳米漫剧流水线”生产平台，通过自研引擎解决漫剧创作中的一致性与产能瓶颈，推动行业迈入精品量产阶段。
【AiBase提要:】
🎭 极致一致性:通过纳米空间引擎确保人物、场景高度统一，杜绝镜头穿帮。
⚡ 高效率产出:实现全自动流程与智能分镜，出片速度提升至传统方式的3倍。
🎬 工业级标准:融合叙事逻辑与光影控制，旨在为漫剧行业提供可靠的“新基建”。
国家市场监管总局发布典型案例，针对仿冒DeepSeek、虚假宣传ChatGPT中文版及窃取核心算法等违法行为进行严厉打击。
【AiBase提要:】
⚖️ 严厉打击“李鬼”:北京及杭州两家公司因未经授权仿冒DeepSeek官方设计被依法处罚。
💻 核心秘密保护:一工程师擅自下载公司15.88GB核心算法文件，被处以36万元巨额罚金。
🚫 技术合规红线:AI语音软件助推虚假宣传及冒充银行名义拨打骚扰电话等行为受到重点监管。
OpenAI推出的Frontier平台将AI从对话助手提升为具备业务执行能力的“数字化同事”，通过连接企业现有系统实现复杂任务的自主规划与操作。
【AiBase提要:】
💼 全链路管理:提供从开发到部署的端到端方案，让智能体具备明确的权限边界与业务上下文。
🚀 效率指数级提升:试点显示AI智能体可将原本耗时数周的硬件测试及生产优化任务缩短至一天。
🌐 开放生态集成:支持无缝连接企业CRM及多云环境，无需推倒重来即可实现AI化。
腾讯发布首款漫剧App“火龙漫剧”，利用AI技术将静态漫画转化为1-3分钟的短视频，试图在2026年短视频赛道开辟新增长点。
【AiBase提要:】
📱 竖屏流新体验:采用类似抖音、快手的滑动模式，让漫画内容通过AI配音与动效“活”起来。
💰 成本降维打击:利用AI低成本、短周期的优势，复活海量漫画IP，重塑短剧市场。
🔥 巨头入场博弈:腾讯、字节、阅文等大厂纷纷加码漫剧赛道，展开流量与IP的生死对决。
百度千帆平台宣布已支持企业构建超过130万个智能体，标志着AI正完成从“对话助手”向深入业务一线的“数字员工”转型。
【AiBase提要:】
📊 规模效应爆发:平台智能体工具日均调用量达数千万次，覆盖金融、制造、教育等各行各业。
🤝 模型生态扩容:新增Kimi K2.5、GLM4.7等顶级开源模型，为开发者提供更多底座选择。
🛠️ 闭环工作能力:预测到2026年，智能体将具备极强的自主规划能力，能独立完成复杂业务闭环。
Anthropic推出新一代旗舰模型Claude Opus4.6，引入100万token超大上下文窗口，深耕自动化办公与高级编程场景。
【AiBase提要:】
🚀 百万上下文窗口:支持一次性处理巨量技术文档或代码库，显著减少用户纠偏频率。
💻 编程专家升级:大幅提升代码审计与自动调试能力，可主动提出并实施Bug修正方案。
📊 全能办公协作:深度集成PowerPoint与Excel，支持自动化财务分析并一键生成演示文稿。
