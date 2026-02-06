AI日报：Anthropic发布Claude Opus 4.6；千问“春节大免单”首日火爆；腾讯推出“火龙漫剧”

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://app.aibase.com/zh

1、千问“春节大免单”首日火爆: 3 小时下单百万单，服务器一度告急

阿里千问APP开启“春节 30 亿大免单”活动，首波奶茶免单凭借简单直接的玩法吸引了海量用户参与，导致系统负载过重一度出现技术瓶颈。

💻 奶茶攻势强劲 :活动上线不到 3 小时，用户通过千问APP下单的奶茶量已突破 100 万单。

2、 3倍速出片+电影级质感:360推出国内首个工业级AI漫剧生产平台

360集团发布“纳米漫剧流水线”生产平台，通过自研引擎解决漫剧创作中的一致性与产能瓶颈，推动行业迈入精品量产阶段。

🎬 工业级标准 :融合叙事逻辑与光影控制，旨在为漫剧行业提供可靠的“新基建”。

⚡ 高效率产出 :实现全自动流程与智能分镜，出片速度提升至传统方式的3倍。

3、 市场监管总局公布5起AI领域不正当竞争典型案例

国家市场监管总局发布典型案例，针对仿冒DeepSeek、虚假宣传ChatGPT中文版及窃取核心算法等违法行为进行严厉打击。

💻 核心秘密保护 :一工程师擅自下载公司15.88GB核心算法文件，被处以36万元巨额罚金。

⚖️ 严厉打击“李鬼” :北京及杭州两家公司因未经授权仿冒DeepSeek官方设计被依法处罚。

4、 OpenAI 发布 Frontier 平台:打造“AI 同事”生态，加速企业级智能体落地

OpenAI推出的Frontier平台将AI从对话助手提升为具备业务执行能力的“数字化同事”，通过连接企业现有系统实现复杂任务的自主规划与操作。

【AiBase提要:】

💼 全链路管理:提供从开发到部署的端到端方案，让智能体具备明确的权限边界与业务上下文。

🚀 效率指数级提升:试点显示AI智能体可将原本耗时数周的硬件测试及生产优化任务缩短至一天。

🌐 开放生态集成:支持无缝连接企业CRM及多云环境，无需推倒重来即可实现AI化。