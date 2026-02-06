首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：Anthropic发布Claude Opus 4.6；千问“春节大免单”首日火爆；腾讯推出“火龙漫剧”

2026-02-06 16:21 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://app.aibase.com/zh

1、千问“春节大免单”首日火爆: 3 小时下单百万单，服务器一度告急

阿里千问APP开启“春节 30 亿大免单”活动，首波奶茶免单凭借简单直接的玩法吸引了海量用户参与，导致系统负载过重一度出现技术瓶颈。

春节 红包

【AiBase提要:】

💻奶茶攻势强劲:活动上线不到 3 小时，用户通过千问APP下单的奶茶量已突破 100 万单。

🚀登顶应用榜单:凭借极高的参与热情，千问App迅速登顶苹果App Store免费榜第一名。

⚠️系统负载挑战:由于瞬时流量巨大，服务器一度出现卡顿，并存在无法自动匹配最近门店等体验优化空间。

2、3倍速出片+电影级质感:360推出国内首个工业级AI漫剧生产平台

360集团发布“纳米漫剧流水线”生产平台，通过自研引擎解决漫剧创作中的一致性与产能瓶颈，推动行业迈入精品量产阶段。

【AiBase提要:】

🎭 极致一致性:通过纳米空间引擎确保人物、场景高度统一，杜绝镜头穿帮。

高效率产出:实现全自动流程与智能分镜，出片速度提升至传统方式的3倍。

🎬 工业级标准:融合叙事逻辑与光影控制，旨在为漫剧行业提供可靠的“新基建”。

3、市场监管总局公布5起AI领域不正当竞争典型案例

国家市场监管总局发布典型案例，针对仿冒DeepSeek、虚假宣传ChatGPT中文版及窃取核心算法等违法行为进行严厉打击。

【AiBase提要:】

⚖️ 严厉打击“李鬼”:北京及杭州两家公司因未经授权仿冒DeepSeek官方设计被依法处罚。

💻 核心秘密保护:一工程师擅自下载公司15.88GB核心算法文件，被处以36万元巨额罚金。

🚫 技术合规红线:AI语音软件助推虚假宣传及冒充银行名义拨打骚扰电话等行为受到重点监管。

4、OpenAI 发布 Frontier 平台:打造“AI 同事”生态，加速企业级智能体落地

OpenAI推出的Frontier平台将AI从对话助手提升为具备业务执行能力的“数字化同事”，通过连接企业现有系统实现复杂任务的自主规划与操作。

image.png

【AiBase提要:】

💼 全链路管理:提供从开发到部署的端到端方案，让智能体具备明确的权限边界与业务上下文。

🚀 效率指数级提升:试点显示AI智能体可将原本耗时数周的硬件测试及生产优化任务缩短至一天。

🌐 开放生态集成:支持无缝连接企业CRM及多云环境，无需推倒重来即可实现AI化。

5、视频号后的又一杀手锏?腾讯推出“火龙漫剧”

腾讯发布首款漫剧App“火龙漫剧”，利用AI技术将静态漫画转化为1-3分钟的短视频，试图在2026年短视频赛道开辟新增长点。

【AiBase提要:】

📱 竖屏流新体验:采用类似抖音、快手的滑动模式，让漫画内容通过AI配音与动效“活”起来。

💰 成本降维打击:利用AI低成本、短周期的优势，复活海量漫画IP，重塑短剧市场。

🔥 巨头入场博弈:腾讯、字节、阅文等大厂纷纷加码漫剧赛道，展开流量与IP的生死对决。

6、130万个“数字员工”上岗!百度千帆亮出成绩单

百度千帆平台宣布已支持企业构建超过130万个智能体，标志着AI正完成从“对话助手”向深入业务一线的“数字员工”转型。

【AiBase提要:】

📊 规模效应爆发:平台智能体工具日均调用量达数千万次，覆盖金融、制造、教育等各行各业。

🤝 模型生态扩容:新增Kimi K2.5、GLM4.7等顶级开源模型，为开发者提供更多底座选择。

🛠️ 闭环工作能力:预测到2026年，智能体将具备极强的自主规划能力，能独立完成复杂业务闭环。

7、Anthropic 发布 Claude Opus4.6:首推百万级上下文

Anthropic推出新一代旗舰模型Claude Opus4.6，引入100万token超大上下文窗口，深耕自动化办公与高级编程场景。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 百万上下文窗口:支持一次性处理巨量技术文档或代码库，显著减少用户纠偏频率。

💻 编程专家升级:大幅提升代码审计与自动调试能力，可主动提出并实施Bug修正方案。

📊 全能办公协作:深度集成PowerPoint与Excel，支持自动化财务分析并一键生成演示文稿。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 腾讯元宝回应被微信屏蔽红包链接：正紧急优化分享机制

    腾讯元宝近期推出的春节抢红包活动因诱导用户高频分享链接至微信群聊，引发大量用户投诉。微信安全中心公告指出，此举干扰平台生态秩序，影响用户体验，将对违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开。元宝方面回应称正紧急优化调整分享机制，承诺尽快上线新版本，确保用户继续享受抢红包乐趣。据悉，此次活动投入10亿元现金红包，活动时间持续至2月17日。

    ​腾讯元宝 ​抢红包活动 ​微信安全

  • 腾讯元宝10亿现金红包今日开抢：单个奖最高万元 可直接提现到微信

    腾讯元宝于2月1日至17日开启新春活动，发放10亿元现金红包，单个红包最高可达万元。活动玩法多样，包括抽奖集红包、祝福语红包、限时红包雨等。用户每日登录可获得5次抽奖机会，通过分享、完成任务等方式最多可额外获得40多次机会。红包金额随机，可提现至微信零钱。此外还有限量100张的万元小马卡。活动期间，用户输入特定祝福语有机会触发隐藏红包，最高可抢888元。腾讯CEO马化腾表示，此举旨在重现当年微信红包的盛况。

    ​腾讯元宝 ​新春活动 ​现金红包

  • AI日报：阿里千问砸30亿发红包；快手整治AI魔改；灵光App支持上传图片生应用

    本期AI日报涵盖多个热点：阿里投入30亿启动“千问”项目，旨在重塑用户消费习惯；快手开展“AI魔改”视频专项治理，打击恶意篡改经典作品行为；马斯克旗下xAI发布视频生成工具Grok Imagine 1.0，支持生成10秒720p高清视频；灵光App升级，新增图片生成应用并集成近20项API；微软调整Win11 AI功能，简化或删除不受欢迎部分以提升体验；东南大学发布全球首个混凝土科学大模型，推动工程材料智能化；阶跃星辰发布开源基座模型Step 3.5 Flash，专为智能体场景打造；蚂蚁集团推出“AI Credit”激励方案，鼓励全员AI化创新。

    ​AI ​阿里巴巴 ​通义千问

  • 千问要革阿里的命，需要决心也需要耐心

    这是《窄播Weekly》的第79期，本期我们关注的商业动态是:千问全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，阿里的AI入口有了完整雏形。 上线之初，千问就被确认是阿里打造的一个「AI生活入口」。在本周四（1月15日）的发布会上，千问展示了点外卖、订酒店、查社保、买东西、整理发票、讲题等众多能力。虽然这些能力还有待进一步完善，但已经让这个�

    ​AI生活入口 ​千问接入阿里生态 ​AI助手差异

  • 阿里千问最强模型Qwen3-Max-Thinking正式发布

    阿里通义千问团队1月27日正式发布旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，该模型参数超万亿，预训练数据量达36T+Tokens，在多项权威评测中刷新全球纪录，整体性能媲美GPT-5.2-Thinking-xhigh、Claude Opus4.5和Gemini3Pro。模型采用全新的测试时扩展机制提升推理能力，并在工具调用等Agent能力上大幅增强。开发者可在QwenChat免费体验，企业可通过阿里云百炼获取API服务，普通用户也可通过千问PC端和网页端试用。

    ​AI大模型 ​Qwen3-Max-Thinking ​阿里千问

  • 腾讯内测“元宝派” 创建AI与用户交互社群

    腾讯旗下AI助手元宝”近期低调开启了一项名为元宝派”的全新社交AI功能内测。该功能旨在探索AI在多人社交场景中的深度应用，为用户打造一个融合娱乐与协作的社交空间”。 从内测截图可见，元宝派”的核心玩法是让用户创建或加入一个专属的派”。 在派内，用户可以直接@元宝AI助手，或引用其对话内容，触发多种智能互动。例如，元宝可以自动总结群聊内容，或帮助�

    ​AI社交 ​腾讯元宝 ​智能互动

  • 微信回应屏蔽元宝红包链接：干扰平台生态秩序 对用户造成骚扰

    腾讯旗下AI应用元宝推出的春节红包活动在各大群聊中广泛传播，然而这一活动却引发了不少用户的吐槽。随后，有网友发现元宝红包链接在微信内已无法直接打开，这一变化很快得到了微信安全中心的证实。 微信安全中心发布公告称，近期收到大量用户针对元宝春节营销活动的反馈和投诉。该活动通过“做任务领红包”等方式，诱导用户高频分享链接至微信群等场景，不仅�

    ​腾讯元宝红包 ​微信链接封禁 ​春节营销活动

  • 腾讯春节放大招！“元宝派”公测上线：打通腾讯视频、QQ音乐

    腾讯旗下AI助手元宝宣布“元宝派”公测上线，探索AI社交新赛道。用户可通过元宝APP创建或加入“派”，与AI“派友”聊天互动、协作娱乐。公测版本新增腾讯视频、QQ音乐生态内容，用户可与AI一起听歌看电影，畅享海量曲库和VIP影片。需更新至2.56.0以上版本，通过邀请码或朋友分享链接加入体验。

    ​AI社交 ​元宝派 ​腾讯AI

  • 10亿红包背后的AI暗战：腾讯、字节、阿里展开“三国杀”

    ​AI江湖，再起风云。 1月26日，马化腾在内部分享中透露:“元宝”将于2月1日上线春节活动，用户可瓜分10亿元现金红包，单个最高达万元。他直言希望复刻当年微信红包的奇迹，重温抢红包的快乐，并首次公开“元宝派”这个曾属“绝密项目”的社交产品。 曾经的“BAT大战”渐行渐远，如今字节、阿里、腾讯却在AI赛道短兵相接，一场“三国杀”正式拉开序幕。 腾讯此时�

    ​AI江湖 ​腾讯元宝 ​春节红包

  • 腾讯回应元宝崩了：目前已经恢复 10亿红包活动太火爆

    腾讯元宝App因新春10亿红包活动引发服务异常，用户反馈AI对话、内容生成、红包领取等核心功能无法正常使用。活动自2月1日启动，宣传单个红包最高可达万元，迅速带动App登顶苹果应用商店免费榜。但活动上线后流量激增，导致部分用户遇到红包提现金额偏低与功能频繁弹出“访问人数过多”提示甚至无法使用的问题。腾讯客服回应称，服务异常是由于活动参与热度超出预期，相关故障已紧急处理。截至2月2日上午，受影响功能已恢复正常运行。

    ​腾讯元宝App ​10亿红包活动 ​服务异常

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM