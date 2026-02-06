首页 > 原创 > 关键词  > 阿里千问最新资讯  > 正文

千问回应免费奶茶活动：正在紧急扩容 后续考虑补偿次数

2026-02-06 14:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:今日，阿里旗下千问App推出的“春节30亿大免单”活动正式拉开帷幕，其中免单送奶茶环节因优惠力度空前，迅速点燃了用户的参与热情。然而，由于活动过于火爆，部分用户在分享活动页面时遇到了“活动太火爆，请稍后再试”的提示，引发了广泛关注。

针对这一情况，阿里方面迅速作出回应，表示免单送奶茶活动参与人数远超预期，导致系统压力骤增，目前正在紧急调配资源，全力保障活动顺畅进行。千问官方也随后发文安抚用户情绪，称“免单送奶茶活动太火爆啦!我们正在紧急加资源，请大家稍稍等待”。

千问 30 亿免单活动被指吞次数！官方：优先任务是紧急扩容 后续考虑补偿

与此同时，针对网友在评论区反映的“拉新吞次数，是否补偿25元免单券”的问题，千问官方建议用户直接联系客服，并提供活动截图及具体问题以便核实处理。随后，千问官方进一步解释称，当前的首要任务是确保活动能够顺畅进行，让更多用户能够顺利参与。对于后续的补偿方案，官方表示会认真考虑并尽快同步给大家，希望用户能够给予理解和支持。

值得一提的是，此次活动不仅受到了用户的热烈追捧，也带动了合作茶饮品牌的销量飙升。据千问官方公布的最新数据显示，活动上线仅5小时，千问App的下单量便已突破500万单，古茗茶饮、茶百道、沪上阿姨等合作品牌的订单量也随之激增，展现了活动强大的带货能力。

