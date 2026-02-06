红魔11 Pro+鸣潮限定版发布：售价6999元 2月10日开售

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:今日，红魔11Pro++鸣潮限定版手机正式发布，这款以人气女角色千咲为主题的深度定制机型，规格为16GB+512GB，定价6999元，并将于2月10日10:00准时开启销售。

红魔11Pro+鸣潮限定版在外观设计上独具匠心，机身采用了千咲经典的猩红配色，搭配线条交织的红透玻璃背板，营造出强烈的视觉冲击力。不仅如此，手机的脉动水冷引擎也特别定制为绯红引擎，与整体设计相得益彰。机身还配备了能量共鸣元素的RGB灯效和缎纹轨迹纹理，哑光金属中框的加入更是让质感得到了全面提升。

除了外观上的惊艳表现，红魔11Pro+鸣潮限定版在系统内部也进行了深度定制。从图标、壁纸到锁屏、充电动画，全场景都融入了千咲、波仔等《鸣潮》游戏元素，同时还配备了定制铃声，让用户在使用手机时仿佛置身于游戏世界之中。此外，该机还特别适配了《鸣潮》的90Hz高帧模式，结合红魔11Pro+本身的超强性能，为用户带来了最为沉浸、流畅的游戏体验。

作为一款限定版手机，红魔11Pro+鸣潮限定版在周边配置上也毫不逊色。手机配备了多款千咲主题周边产品，包括1:1还原角色元素的千咲限定凯夫拉磁吸保护壳、千咲限定人物摆件、昙切卡针、徽章以及波仔限定120W魔闪快充（定制外观）等，让用户在享受手机带来的乐趣的同时，也能收集到心仪的周边产品。

在核心配置方面，红魔11Pro+鸣潮限定版保持了与原版相同的强大性能。它搭载了高通第五代骁龙8至尊版处理器，正面是首发的悟空屏2.0，屏幕尺寸为6.85英寸，首发X10屏下发光材料，并搭载了1600万像素屏下摄像头。此外，该机还拥有史上最强的风水双冷散热技术，内置行业最快转速24000r/min的风扇，并率先搭载了脉动水冷引擎。电池方面，它内置了7500mAh的大容量电池，并支持120W有线和80W无线充电，让用户无需担心电量问题。

