语音唤醒来了！特斯拉春节OTA更新2025.45.32.1版发布

2026-02-06 13:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:今日，特斯拉中国正式启动2025.45.32.1版本的OTA升级包推送工作，此次升级覆盖Model3、Model X、Model Y以及Model S等全系在售车型，为用户带来一系列实用且贴心的功能更新。

此次升级最引人注目的当属语音指令唤醒功能的加入。用户只需轻呼“嘿，特斯拉”，即可快速唤醒语音系统，并通过控制语音面板进一步开启语音唤醒模式，实现更加便捷的语音交互体验，让驾驶过程中的操作更加安全高效。

除了语音唤醒功能外，特斯拉还全新推出了“自动化”应用程序。这一创新功能允许用户利用简单的“当/如果/执行”逻辑，创建个性化的自动化流程。用户可以根据自己的日常生活习惯、环境变化以及驾驶需求，设定专属的自动化任务。例如，当主驾车门打开且主驾有人时，车辆将自动播报语音提醒“请别忘记带随身物品”，有效避免遗漏物品的情况发生。

在行车记录仪方面，特斯拉也进行了重要升级。现在，行车记录仪将根据USB驱动器的容量动态调整最近视频的存储时长。具体而言，128GB驱动器可存储3小时的视频，而1TB及以上驱动器则最高可达24小时。这一改进确保了视频在覆盖前能够保留尽可能长的时间，为用户提供更加充足的查看和取证空间。

此外，特斯拉还新增了多项实用功能，包括酷狗音乐APP、QQ音乐伴唱模式、歌词视觉焕新等，进一步丰富了用户的娱乐体验。同时，超级充电站聚合显示、玩具箱喷漆车间、微信互联以及附近停车等功能的加入，也让用户的用车生活更加便捷和多彩。车机地图包版本也在此次升级中得到了同步更新，为用户提供更加准确和实时的导航服务。

