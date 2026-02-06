首页 > 原创 > 关键词  > 理想L9最新资讯  > 正文

全新一代理想L9官宣：Livis版本售价55.98万元 预计二季度内发布

2026-02-06 11:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:今日，理想汽车正式官宣全新一代理想L9，定位为具身智能旗舰SUV，引发市场广泛关注。

理想汽车CEO李想亲自发文解读新车亮点，表示四年前初代L9凭借“冰箱彩电大沙发”和“500万内最好的SUV”的标签深入人心，而如今全新一代理想L9的进化方向，并非单纯追求参数升级，而是致力于创造体验代差，打造一款真正懂用户、有生命力的座驾。

为满足追求极致体验的用户需求，理想汽车特别推出了售价55.98万元的理想L9Livis终极版本。李想称，这一版本承载了理想对具身智能时代旗舰SUV的深刻思考，实现了三个跨代级的突破。

首先，理想L9Livis全球首次在60万以内车型中配备800V全主动悬架系统，具备单轮超万牛举升力，无需防倾杆即可实现毫秒级瞬时响应，让车身姿态呈现出“反物理”的惊艳效果。它不仅是一款极致舒适的家庭旗舰SUV，更拥有顶级操控性能与驾驶乐趣。

微信截图_20260206112907.png

其次，该车搭载了全球首个“完全体”全线控底盘，集线控转向、四轮转向与全球首个全电控机械制动（EMB）于一身。转向、制动、电驱系统实现多重交叉安全冗余，响应速度如神经系统般直觉级，完成了从“人驾原生”到“人机共驾原生”的全面进化。

此外，理想L9Livis还配备了全球最强算力的2560TOPS超强大脑，搭载2颗5nm自研马赫100芯片，有效算力是英伟达Thor-U的3倍，并配备覆盖全车360度的激光雷达，堪称目前全球最强的智驾大脑。

值得一提的是，李想此次还“听劝”了，全新一代理想L9将提供定制版双色车身选项，采用三重喷漆与无阶差手工打磨的专属工艺，将极致科技与极致审美完美融合。

李想透露，全新一代理想L9将于今年二季度内正式发布。他自信地表示:“如果你今年想买全尺寸旗舰SUV，L9绝对值得等待。”

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 李想：全新理想L9不仅是一台好车 更是具身智能机器人开山之作

    理想汽车CEO李想宣布全新一代理想L9预热开启，强调该车不仅是好车，更是具身智能机器人的开山之作，筹备十年。他否认因All in AI而忽视汽车，称70%时间聚焦汽车，让车进化成真正的机器人。理想L9将拥有完整技术栈，从被动工具变为主动伙伴，能识别、理解并主动服务用户。李想回顾公司发展历程，从2018年理想ONE发布到2025年计划，展示了理想汽车在感知、操作系统、芯片及大模型等方面的自研成果，逐步实现“汽车即机器人”的理念。

    ​理想L9 ​具身智能 ​李想

  • 何小鹏：小鹏首款AI新豪华大六座SUV小鹏GX即将面世

    今日早间，小鹏汽车董事长何小鹏正式宣布，小鹏汽车首款旗舰级AI新豪华大六座SUV——小鹏GX即将面世。 在官宣中，何小鹏深入剖析了当前三排座SUV市场的痛点。他指出，通过大量调研发现，真实家庭用户普遍面临三大难题:第三排乘坐局促不适、满座时行李空间严重不足、车身庞大导致驾驶体验拖沓。这些痛点构成了舒适、空间、操控三者难以兼得的“不可能三角”，迫使�

    ​小鹏GX ​三排座SUV ​家庭出行

  • 30万价位最强家用SUV之一 全新问界M7累计交付突破10万台

    问界全新M7累计交付突破10万台，成为30万价位最畅销家用SUV之一。该车提供增程和纯电版本，售价27.98-37.98万元。车身尺寸升级，轴距加长至3030mm，空间表现更优，可选五座或六座。车内配备16.1英寸3K中控屏、10.25英寸副驾娱乐屏及二排吸顶屏。底盘采用全铝合金前双叉臂+后五连杆独立悬架，并搭载华为乾崑ADS+4辅助驾驶系统，提升主动安全能力。增程版CLTC纯电续航最远327km，综合续航可达1690km；纯电版CLTC续航710公里，支持超快充。

    ​问界M7 ​家用SUV ​汽车交付

  • 理想AI，步入深水区

    种一棵树，最好的时间是十年前，其次是现在。 在2024理想AI Talk中，李想曾表示一定会做具身智能，但“节奏不是现在”:L4自动驾驶的汽车还解决不了，怎么去解决更复杂的? 尽管如今看来或许还没到完美的时机，但理想还是决定踏出这一步。据21世纪经济报道，1月26日，李想召开线上全员会，全程几乎不谈汽车，只谈AI，强调2026是所有想要成为AI头部公司上车的最后一年，最

    ​文章搜索 ​核心标签 ​AI技术

  • 魔法原子2026全球合作大会成功举办，以“具身智能+X”引领具身智能赛道的确定性

    2026年1月23日，魔法原子全球合作伙伴大会在苏州成功举办。大会以“星途共启+魔法生辉”为主题，通过沉浸式体验、主题演讲及战略签约等环节，全面展示公司在具身智能领域的技术、产品与生态布局。公司提出“1+2+N”战略框架，即以软硬一体的全栈自研能力为基础，打造两大核心产品线，并拓展N个生态应用场景，构建可验证、可复制、可持续的具身智能增长路径。同时，大会宣布开源计划及“启明星”产学研合作计划，联合多所高校加速关键技术突破，并与多家企业达成战略合作，共同推动具身智能在商业、工业等场景的规模化落地。

    ​魔法原子 ​具身智能 ​全球合作伙伴大会

  • 官方认证！智界R7创全球量产SUV最低风阻系数0.217

    智界汽车公布称智界R7纯电Ultra版的风阻系数为0.217，该成绩获中国汽研权威认证，创下全球量产SUV最低风阻”记录。

    ​智界R7 ​风阻系数 ​空气动力学

  • 宸境科技重磅发布具身智能新品牌及全栈技术矩阵，突破空间智能技术边界

    1月28日，许境科技在杭州发布具身智能新品牌“LooperRobotics”及全栈技术产品矩阵。该矩阵包括Insight全自主空间智能相机、TinyNav高性能导航算法库和RoboSpatial空间编辑工具链，旨在通过软硬件一体化创新，打造驱动通用机器人的标准化感知底座。此次发布标志着公司在关键感知硬件、底层算法及应用工具链领域取得重要突破，为机器人成为继汽车、手机之后的物理任务基础设施提供坚实支撑。

    ​具身智能 ​空间智能 ​机器人技术

  • 开年之瞻：当AI、具身智能走进消费现实， 中国品牌发展将走向何方？

    文章指出，2025年中国消费市场正经历结构性变革，从规模竞争转向价值竞争。消费者追求“优质优价”，需求日益多元，驱动增长逻辑转变。科技创新成为企业构建价值与增长力的关键引擎，通过技术赋能、模式重构与体验升级，深度融入消费全链条。报告聚焦科技创新的核心价值，从供给端价值链变革、人群科技偏好洞察、品类新兴发展机遇三大维度，为品牌穿越周期、实现可持续发展提供兼具深度与务实性的洞察支持。

    ​十四五规划 ​消费市场 ​新质消费

  • 雷军：第一代小米SU7已停售 新款SU7预计2月13日左右到店

    近日，小米创始人雷军在直播中深入揭秘了新一代SU7的研发过程，同时也对近期小米汽车备受关注的几件热门事进行了交流分享。 雷军在直播中透露，新一代SU7的研发工作已圆满结束，现已进入准备量产阶段，预计春节前第一批样车就会抵达门店。按照计划，大约2月13号左右，展车会陆续进驻各门店。雷军还表示，此次节奏特意放缓，是希望消费者在充分体验车辆后再决定是

    ​小米汽车 ​雷军 ​SU7

  • 消费级机器人从“能动”到“能用”，智能底层决定体验上限 ！

    2026年CES展上，消费级机器人正从概念展示转向真实家庭场景应用。厂商推出陪伴型、看护型及情感交互AI宠物等多样化产品，聚焦养老、育儿等具体需求。行业不再追求全能，而是基于具身智能，在明确场景中迭代升级。然而，家庭环境高度非结构化，对机器人的感知、决策能力提出更高要求。INDEMIND等公司专注于打造“物理AI大脑”，通过多模态感知与认知决策闭环，帮助机器人在低算力下实现自主移动与交互。成本与体验的平衡是关键，具身智能需在价格可承受、功能可持续的前提下，才能真正进入规模化阶段。

    ​消费级机器人 ​CES ​2026

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM