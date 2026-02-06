全新一代理想L9官宣：Livis版本售价55.98万元 预计二季度内发布

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:今日，理想汽车正式官宣全新一代理想L9，定位为具身智能旗舰SUV，引发市场广泛关注。

理想汽车CEO李想亲自发文解读新车亮点，表示四年前初代L9凭借“冰箱彩电大沙发”和“500万内最好的SUV”的标签深入人心，而如今全新一代理想L9的进化方向，并非单纯追求参数升级，而是致力于创造体验代差，打造一款真正懂用户、有生命力的座驾。

为满足追求极致体验的用户需求，理想汽车特别推出了售价55.98万元的理想L9Livis终极版本。李想称，这一版本承载了理想对具身智能时代旗舰SUV的深刻思考，实现了三个跨代级的突破。

首先，理想L9Livis全球首次在60万以内车型中配备800V全主动悬架系统，具备单轮超万牛举升力，无需防倾杆即可实现毫秒级瞬时响应，让车身姿态呈现出“反物理”的惊艳效果。它不仅是一款极致舒适的家庭旗舰SUV，更拥有顶级操控性能与驾驶乐趣。

其次，该车搭载了全球首个“完全体”全线控底盘，集线控转向、四轮转向与全球首个全电控机械制动（EMB）于一身。转向、制动、电驱系统实现多重交叉安全冗余，响应速度如神经系统般直觉级，完成了从“人驾原生”到“人机共驾原生”的全面进化。

此外，理想L9Livis还配备了全球最强算力的2560TOPS超强大脑，搭载2颗5nm自研马赫100芯片，有效算力是英伟达Thor-U的3倍，并配备覆盖全车360度的激光雷达，堪称目前全球最强的智驾大脑。

值得一提的是，李想此次还“听劝”了，全新一代理想L9将提供定制版双色车身选项，采用三重喷漆与无阶差手工打磨的专属工艺，将极致科技与极致审美完美融合。

李想透露，全新一代理想L9将于今年二季度内正式发布。他自信地表示:“如果你今年想买全尺寸旗舰SUV，L9绝对值得等待。”

