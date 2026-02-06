OPPO A6i+开售：国补价1275元起 搭载7000mAh长寿电池

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:今日，OPPO旗下新款手机A6i++正式开启销售，官方定价从1499元起，而在国家补贴政策的助力下，消费者仅需1275元起即可拥有这款新机，实惠价格引发市场关注。

OPPO A6i+在外观设计上独具匠心，采用了硬朗的直屏直边造型，正面配备一块6.75英寸直屏，支持120Hz智能刷新率，全局最高亮度高达1125nits，为用户带来清晰且流畅的视觉体验。

性能方面，OPPO A6i+搭载了天玑6300处理器，该处理器采用先进的6nm工艺制程，内存则采用LPDDR4X与UFS2.2的组合方案，并支持拓展卡，最高可拓展至16GB内存，轻松应对各种使用场景。

在机身设计上，OPPO A6i+同样表现出色。它重216g，厚8.61mm，提供了冰川白和栗绒棕两款时尚配色供消费者选择。同时，该机还通过了P69、IP68、IP66满级防水测试，并支持一键快速清理扬声器孔洞积水功能，让用户使用更加安心。

续航能力是OPPO A6i+的一大卖点。它内置了一块7000mAh的大容量电池，采用高性能石墨电芯，并配合自修复电解液技术，有效延长了电池寿命，可实现六年长效使用。此外，该机还支持45W超级快充和OTG反向充电功能，让用户随时保持电量充足。

在功能方面，OPPO A6i+也毫不逊色。它支持高能户外模式，提供了关联配送平台App快速启动、影音增强、恶劣天气预警、沿途充电宝服务提醒以及湿手/油手触控等实用功能，让用户在使用过程中更加便捷、智能。

价格方面，OPPO A6i+共提供了三个版本供消费者选择。其中，8GB+256GB版本首发价为1499元;12GB+256GB版本首发价为1599元;12GB+512GB版本首发价为1799元。在国家补贴政策的支持下，消费者能够以更加实惠的价格购买到这款性能出众、功能丰富的手机。

