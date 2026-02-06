首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

OPPO A6i+开售：国补价1275元起 搭载7000mAh长寿电池

2026-02-06 11:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:今日，OPPO旗下新款手机A6i++正式开启销售，官方定价从1499元起，而在国家补贴政策的助力下，消费者仅需1275元起即可拥有这款新机，实惠价格引发市场关注。

OPPO A6i+在外观设计上独具匠心，采用了硬朗的直屏直边造型，正面配备一块6.75英寸直屏，支持120Hz智能刷新率，全局最高亮度高达1125nits，为用户带来清晰且流畅的视觉体验。

性能方面，OPPO A6i+搭载了天玑6300处理器，该处理器采用先进的6nm工艺制程，内存则采用LPDDR4X与UFS2.2的组合方案，并支持拓展卡，最高可拓展至16GB内存，轻松应对各种使用场景。

国补价 1275 元起！OPPO A6i 开售：7000mAh六年长寿大电池

在机身设计上，OPPO A6i+同样表现出色。它重216g，厚8.61mm，提供了冰川白和栗绒棕两款时尚配色供消费者选择。同时，该机还通过了P69、IP68、IP66满级防水测试，并支持一键快速清理扬声器孔洞积水功能，让用户使用更加安心。

续航能力是OPPO A6i+的一大卖点。它内置了一块7000mAh的大容量电池，采用高性能石墨电芯，并配合自修复电解液技术，有效延长了电池寿命，可实现六年长效使用。此外，该机还支持45W超级快充和OTG反向充电功能，让用户随时保持电量充足。

在功能方面，OPPO A6i+也毫不逊色。它支持高能户外模式，提供了关联配送平台App快速启动、影音增强、恶劣天气预警、沿途充电宝服务提醒以及湿手/油手触控等实用功能，让用户在使用过程中更加便捷、智能。

价格方面，OPPO A6i+共提供了三个版本供消费者选择。其中，8GB+256GB版本首发价为1499元;12GB+256GB版本首发价为1599元;12GB+512GB版本首发价为1799元。在国家补贴政策的支持下，消费者能够以更加实惠的价格购买到这款性能出众、功能丰富的手机。

国补价1275元起！OPPO A6i 开售：7000mAh六年长寿大电池

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • OPPO新春影片《偷时间的人》上映：全片由OPPO Find X9 Pro拍摄

    OPPO宣布，OPPO新春影片《偷时间的人》今日上映，影片特邀《小小的我》导演杨荔钠、《开端》编剧邱玉洁共同创作。 影片关注当下年轻人的亲情困境，以偷时间”为隐喻，讲述一场引发小镇混乱却促成自我觉醒与回归当下的心灵旅程。 OPPO表示，我们唯一真正拥有的是当下，愿每个此刻我们所感受的、所追寻的、所选择的，都真正追随了我们的本心。

    ​OPPO新春影片 ​偷时间的人 ​亲情困境

  • OPPO Find N6 三月见：挑战全球折痕最浅折叠屏

    进入2026年上半年，OPPO的旗舰产品线迎来了爆发期。除了备受期待的FindX9Ultra和FindX9sPro，折叠屏领域的重磅选手Find N6计划于三月份正式亮相。 这款新机最核心的卖点在于其对折痕的极致控制，据悉，Find N6主打超轻微折痕设计，有望刷新行业记录。 事实上，OPPO在这一领域的领先地位早已引起了业界关注，其上一代产品Find N5的折痕深度就已控制在0.15mm以内，有行业消息称，苹�

    ​OPPO ​Find ​N6

  • 全球首款天玑9500系主动散热手机来了！OPPO K14系列预热

    继去年OPPOK13Turbo率先在同档位普及主动散热风扇并实现满级防水后，K系列的迭代款也即将步入大众视野。 今天，OPPO K系列产品经理鳃鳃在社交平台上开始为K14系列预热。根据她的描述，新一代机型将搭载第二代主动散热风扇，不仅在外观设计上有显著突破，综合使用体验也将迎来一次全方位的飞跃。 从目前流出的爆料信息来看，OPPO K14系列暂定于今年4月左右发布。这一次主

    ​OPPO ​K14 ​主动散热风扇

  • OPPO Find X9 Ultra入网：机圈望远镜来了 支持10倍光学变焦

    作为OPPO今年的最强影像旗舰，OPPO Find X9 Ultra已经正式获得入网许可，型号确定为PMA110。该机将推出标准版与卫星通信版两个版本，其中卫星通信版支持天通卫星通话功能，为极端环境下的通讯提供了多一重保障。 在影像配置上，OPPO Find X9 Ultra展现了极为激进的堆料水准。它配备了双2亿像素五摄系统，包括一颗2亿像素的超大底主摄、一颗2亿像素的潜望中焦、一颗5000万像素的�

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 苹果依然引领行业！iPhone 17首发方形前摄：华为、OPPO已开始探索

    虽然目前苹果的创新力已经远远不及当年乔布斯掌舵时期，很难呈现颠覆行业的创新，但依然能在一些细节设计上做到引领行业。 iPhone 17系列在去年9月首发全球首款1:1方形前置摄像头传感器，苹果将其命名为Center Stage。 虽然没有带来传统意义上的画质等效果提升，但却行业独家做到了竖拍横图”的实用体验，单手竖向握持手机就能拍出以往横向握持才能拍摄的广角画面。 �

    ​苹果创新 ​iPhone ​17

  • OPPO A6v 2月2日预售 6500mAh电池超长寿 一块顶六年

    OPPO A6v将于2月2日10点开启预售，主打长续航与耐用性。新机内置6500mAh大电池，官方称“一充用一天，一块顶六年”，并通过实验室六年老化流畅度测试。配置方面，最高支持16GB内存拓展，搭载天玑6300处理器，采用直屏设计，提供冰川蓝、钛岩紫、旷野绿三款配色。同系列OPPO A6i也将同步预售，电池容量提升至7000mAh，支持IP69级防尘防水。A6系列整体主打长续航和抗摔耐用，价格覆盖数百元至千元区间。

    ​OPPO ​A6v预售 ​6500mAh电池

  • 真我回归OPPO后的首款新机来了！真我Neo8上架OPPO官网

    OPPO在本月初发布内部信，宣布真我回归OPPO成为旗下子品牌，真我、一加和主品牌OPPO形成战略协同，同时真我全面接入OPPO售后服务体系。 realme CEO李炳忠（Sky Li）将领导整体子品牌业务，一加中国区总裁李杰职责不变，主品牌和子品牌将形成更清晰的战略协同关系。 真我回归OPPO之后的首款新机真我Neo8已经上架OPPO官网，该机将在今天正式发布。

    ​OPPO ​真我回归 ​战略协同

  • 演唱会狙击手！OPPO Find X9 Ultra支持10倍光变：望远能力无敌

    OPPO将在今年3月份发布年度旗舰OPPO Find X9 Ultra，该机将延续上代的双潜望长焦配置，其望远能力有了大幅提升。 据悉，OPPO Find X9 Ultra配备2亿像素潜望中焦以及5000万像素潜望超长焦，支持10倍光学变焦，这是Find系列史上变焦能力最强的高端旗舰。 有博主爆料，OPPO Find X9 Ultra的望远能力断档领先，而且机身不算很厚重，堪称是机圈堆叠艺术的巅峰。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • OPPO Find N6入网：首款骁龙8E5大折叠旗舰来了

    OPPO全新折叠屏Find N6正式获得3C认证，有标准版和卫星通信版两个版本，型号分别是PLP110和PLP120，支持80W有线闪充。 据悉，OPPO Find N6屏幕尺寸跟上代保持一致，内屏尺寸是8.12英寸，外屏尺寸是6.62英寸，搭载高通第五代骁龙8至尊版旗舰平台（骁龙8E5），这是行业内第一款骁龙8E5大折叠旗舰。 除此之外，OPPO Find N5还配备6000mAh大电池，后置2亿像素镜头，支持AI手写笔，重量在225g�

    ​OPPO ​Find ​N6

  • 全球首款千元档万级电池手机来了！真我Power入网：淘汰充电宝

    荣耀在去年底推出WIN系列，将手机续航带入万级时代后，2026年的手机市场显然已经开启了续航竞赛。 今年开年，超大电池机型的推进速度快得惊人。首先是荣耀Power2凭借10080mAh的青海湖电池刷新了行业纪录。 紧接着，真我也拿出了自家的杀手锏，即将推出旗下首款万级电池新机真我Power。 这款新机目前已经正式获得入网许可，型号确定为RMX5166。它的国际版机型即真我P4Power�

    ​荣耀WIN系列 ​万级电池 ​真我Power

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM