华为FreeClip 2耳夹耳机冰莓紫、玫瑰金配色今日开售

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息:今日上午10:08，华为FreeClip2耳夹耳机正式开售，此次推出冰莓紫、玫瑰金两款全新配色，定价1299元。至此，加上此前已有的摩登黑、丹宁蓝、羽沙白三款配色，华为FreeClip2耳夹耳机已拥有五款配色，为消费者提供了更为丰富的选择空间。

在配置方面，华为FreeClip2耳夹耳机延续了此前的强劲性能。其核心采用华为全新第三代自研低功耗芯片，并首次引入NPU AI处理器，算力较以往提升10倍。同时，该耳机配备自研超澎湃双擎单元，响度提升100%，低频动力同样提升100%，为用户带来更为震撼的听觉体验。此外，耳机支持L2HC音频编码，并具备星闪精确查找功能，预计在2025年年底将升级星闪音频体验。

设计上，华为FreeClip2耳夹耳机同样下足功夫。其采用全新亲肤液态材质，配合高性能记忆金属，柔软度提升25%，全新云感C形桥设计更柔软贴耳，佩戴舒适度大幅提升。单只耳机重量仅5.1克，支持左右耳道自适应，并具备IP57防尘抗水能力，满足用户在不同场景下的使用需求。

在智能化方面，华为FreeClip2耳夹耳机支持鸿蒙AI耳边助手，具备头动播报、智慧播报、小艺唤醒、小艺翻译等多种功能，为用户带来更为便捷的使用体验。续航方面，该耳机内置60mAh电池，单次续航可达9小时，搭配充电仓（537mAh电池）总续航可达38小时。此外，充电10分钟即可续航3小时，满足用户快速充电的需求。

（举报）