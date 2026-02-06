首页 > 原创 > 关键词  > iQOO15Ultra最新资讯  > 正文

iQOO 15 Ultra今日开售：售价4999元起

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:今日上午10点，iQOO15Ultra正式开启发售。凭借国家补贴政策支持，这款顶级性能旗舰的到手价仅为4999元起，引发市场高度关注。

在硬件配置方面，iQOO15Ultra堪称“毫无保留”。其搭载第五代骁龙8至尊版处理器，配合传输速率高达10667Mbps的LPDDR5X Ultra Pro内存与UFS4.1闪存，最高提供24GB+1TB的奢华存储组合。在实验室环境下，这套配置跑出了超过451万分的惊人成绩，一举确立其在行业性能领域的领先地位。

为应对如此强劲的性能释放，iQOO15Ultra创新引入冰穹风冷散热系统。该系统将主动散热风扇、航空铝风道与大面积VC均热板深度融合，突破传统被动散热的物理限制，确保手机在高负载运行时的稳定性。

视觉层面，自研电竞芯片Q3首次实现全场景光线追踪、2K原画超分与120FPS超帧的视效并发，配合正面搭载的2K三星珠峰屏（采用M14发光材料），其功耗表现甚至优于市面上主流的1.5K屏幕，将移动端游戏精细度推向新高度。

除了硬核性能，iQOO15Ultra在耐用性与续航上同样表现均衡。其内置7400mAh超大容量蓝海电池，并支持IP68与IP69级别防尘防水，连风扇仓位也经过精密密封处理，全方位提升用户使用体验。

