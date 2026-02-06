联名周大福！华为FreeClip 2黄金耳饰耳机开售：售价3388元起

站长之家（ChinaZ.com）2月6日 消息:今日上午10:08，华为与周大福携手打造的FreeClip2套装礼盒正式开售。此次合作共推出“一發暴富”与“凤笙潮韵”两款礼盒，售价分别为3388元和4888元，为消费者带来兼具科技与时尚的独特选择。

据悉，两款礼盒除包含华为FreeClip2耳机外，还附赠一枚采用995纯度黄金打造的耳机饰品。其中，“一發暴富”款饰品单个约重0.68克，设计灵感源自发财小金砖，巧妙融合开运符号与耳机造型，寓意财运亨通、好事连连;“凤笙潮韵”款饰品单个约重1.31克，以凤凰振翅高飞时抖动的羽翼尾翎为灵感，融入吉祥、和谐、高贵的象征意义，传递永恒不朽的精神内涵。两款耳饰均以独特精致的造型风格，展现科技与艺术的完美结合。

华为终端BG首席执行官何刚表示，随着情人节与新春佳节的临近，这款礼盒不仅适合作为礼物传递满满的情绪价值，自戴更能招财纳吉，堪称“马年含金量最高的耳机”。

在核心配置方面，华为FreeClip2搭载自研第三代音频芯片，配备超澎湃双擎单元与三麦克风通话降噪系统，支持L2HC音频编码及星闪精确查找功能。耳机单只重量仅5.1克，支持左右耳道自适应调节及IP57防尘抗水性能。同时，华为FreeClip2还支持鸿蒙AI耳边助手，可实现小艺随唤随应、连续对话，并能播报航班、打车、天气等关键信息。续航方面，耳机内置60mAh电池，单次续航可达9小时，搭配537mAh充电仓总续航达38小时，充电10分钟即可续航3小时。

（举报）