AI日报：可灵3.0发布；阿里大模型品牌正式更名为千问；Mistral AI 发布 Voxtral Transcribe 2 语音模型

2026-02-05 16:46 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、全球首创“主体参考”:可灵AI3.0正式发布，15秒长视频开启AI导演时代

可灵AI 3.0的发布标志着AI视频创作进入了一个全新的时代，通过多模态输入输出的一体化，重新定义了AI视频的创作工作流，让每个人都能成为导演。

image.png

【AiBase提要:】

🎥 全球首创主体参考功能，精准锁定主角、道具或场景特征。

🎬 智能分镜与超长生成，实现电影感叙事。

🖼️ 支持多语言及方言，实现口型、神态与音色完美同步。

2、阿里AI战略再升级：大模型品牌正式更名为“千问”

阿里巴巴集团宣布将旗下AI技术总称及核心品牌统一为“千问”，以消除多品牌并存带来的市场认知混乱，标志着阿里在AI领域的品牌传播进入高度聚焦的新阶段。同时，SpaceX提交了部署百万卫星系统的申请，引发行业关注。

【AiBase提要:】

🧠 千问大模型品牌统一为“千问”，提升市场认知一致性。

🌐 全球范围内统一使用英文名称 Qwen，强化国际品牌形象。

🛰️ SpaceX提交部署百万卫星系统申请，引发广泛关注。

3、延迟低于 0.2 秒！Mistral AI 发布 Voxtral Transcribe 2 语音模型，支持中文实时转录

Mistral AI 推出的 Voxtral Transcribe 2 语音转文字模型系列，针对不同应用场景优化，解决了语音交互中的高延迟和成本痛点。Voxtral Realtime 实现了极低延迟，而 Voxtral Mini 则以高性价比和长音频处理能力著称。两款模型均支持包括中文在内的13种语言，定价策略具有竞争力，适合多种语音交互场景。

image.png

【AiBase提要:】

⚡ 极低延迟: Voxtral Realtime 模型将转录延迟降至200ms 以内，支持音频即时转录，且已开源模型权重。

🏆 高性价比: Voxtral Mini 版在准确率上优于 GPT-4o mini 等同类产品，支持3小时超长录音，价格极具优势。

🌐 多语支持: 全系列模型原生支持中文等13种语言，广泛适配全球化的语音办公与实时交互场景。

4、上海 AI 实验室发布科学多模态模型书生Intern-S1-Pro

上海 AI 实验室发布了全球开源参数规模最大的科学多模态模型“书生 Intern-S1-Pro”，该模型基于 SAGE 技术架构，拥有 1 万亿参数，具备国际领先的科学能力，特别是在逻辑推理和科研智能体方面表现突出。

【AiBase提要:】

✨ 书生 Intern-S1-Pro 是全球开源参数规模最大的科学多模态模型，拥有 1 万亿参数。

🧠 模型在高难度综合学科评测中表现出色，逻辑推理能力达到奥林匹克竞赛金牌选手水平。

🚀 采用混合专家架构（MoE），优化计算效率并降低资源消耗，为超大规模模型训练奠定基础。

5、Gemini 用户量突破 7.5 亿：谷歌财报亮眼，紧咬 ChatGPT 不放

谷歌母公司 Alphabet 发布了 2025 年第四季度财报，其中 AI 业务表现亮眼。Gemini 的月活跃用户数已突破 7.5 亿，展现出惊人的增长势头。同时，谷歌推出了低价订阅方案 Google AI Plus，并推出了自研芯片 Ironwood，推动全年营收首次突破 4000 亿美元大关，标志着公司全面转型为“AI 优先”的企业实体。

【AiBase提要:】

📈 Gemini 用户量飙升至 7.5 亿，展现强劲增长势头。

💰 谷歌推出低价订阅方案 Google AI Plus，吸引价格敏感用户。

🚀 自研芯片 Ironwood 和 Gemini 3 推动 Alphabet 年营收突破 4000 亿美元。

6、支持AI消除屏幕摩尔纹！华为 Mate 80 系列正式推送 HarmonyOS 新版固件

华为Mate 80系列手机推送了HarmonyOS 6.0.0.130SP17系统更新，引入了AI消除屏幕摩尔纹功能，提升了影像处理能力，并优化了星闪和定位性能。

【AiBase提要:】

✨ 引入AI修图-消除屏纹功能，精准去除摩尔纹，提升成片清晰度。

📶 优化星闪音频连接稳定性，增强蓝牙使用体验。

🧭 提升导航定位精准度，优化移动网络连接性能。

7、奥运史首创！米兰冬奥宣布启用阿里“千问”官方大模型

文章介绍了2026年米兰冬奥会将启用阿里千问官方大模型，推动奥运科技迈向智能时代，并提到B站与春晚的合作，展示了AI在顶级IP中的广泛应用。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 奥运史上首个官方大模型问世，标志着智能奥运的开启。

📺 B站与春晚合作，提升弹幕互动体验。

🚀 AI正在深度重塑全球顶级IP的商业逻辑与用户体验。

8、我国生成式 AI 用户规模破 6 亿：普及率超四成，算力水平跃居全球前列

我国生成式人工智能用户规模迅速增长，普及率显著提升，同时算力基础设施也取得突破性进展，为AI技术的广泛应用提供了坚实支撑。

【AiBase提要:】

📈 我国生成式人工智能用户规模已达 6.02 亿，较 2024 年底增长 141.7%，普及率达到 42.8%。

💻 全国已建成 42 个万卡智算集群，智能算力总规模超过 1590 EFLOPS，位居全球前列。

🚀 生成式 AI 正加速融入日常生活与生产，成为数字化转型及经济高质量发展的重要引擎。

举报

