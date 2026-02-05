小米汇总小爱近期新功能：新增抢票模式等能力

站长之家(ChinaZ.com) 2月5日 消息:今日，小米通过一张信息图全面汇总了其智能助手超级小爱近期的能力升级情况，涵盖了一句话多指令、抢票模式、深度思考等多项实用功能。

在“一句话多指令”方面，超级小爱现已支持连续指令跨端执行，用户只需一句话，即可轻松操控手机、汽车及家居设备，实现无缝衔接的智能生活体验。

抢票能力也迎来了全新升级。超级小爱能够智能识屏并记录买票日程，无论是购物、车票还是演唱会门票，都能轻松应对。同时，用户还可随口记录抢购日程，抢票前倒计时 5 分钟开启精准读秒，倒计时 1 分钟时提醒开启抢票模式，确保不错过任何抢票良机。不过，小米方面也明确表示，抢票模式仅提供设备及操作层面的提醒和技术优化服务，不参与票务查询、预定等任何票务场景的相关操作，抢票成功与否仍受票务发放规则、供需情况及网络环境等多种因素影响。

在深度思考功能上，超级小爱实现了多轮搜索，结果更加精准。用户可查询搜索资料，并回溯思考过程，让智能助手更加“善解人意”。此外，小米超级岛功能也已上线，运行状态进度清晰可见，支持多类应用，为用户带来更加便捷的操作体验。

影视搜索方面，超级小爱的内容展示也进行了全新升级。院线电影可直接购票，平台电影则能直达播放，让观影更加便捷。同时，当用户设置网易云音乐为默认播放源后，语音播放音乐时还将支持音乐卡片展示，提升听觉享受。

除此之外，超级小爱还支持上传更大的文件进行文档问答，并新增了语音关闭响铃的倒计时功能，进一步丰富了用户的使用场景。此次升级，用户需将日历更新至V17.0.7. 4 版本及以上，超级小爱更新至V7.11. 10 版本及以上，即可畅享全新功能。

