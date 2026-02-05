B站将在春晚直播开放真弹幕 已与总台春晚达成合作

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:今年，B站与中央广播电视总台再度携手，成功拿下《2026年春节联欢晚会》独家弹幕视频平台的合作权。这一消息让众多年轻网友兴奋不已，纷纷期待在B站上以独特的方式感受春晚的魅力。

在总台春晚直播期间，B站用户将能够通过实时弹幕功能，畅所欲言地参与节目讨论与互动。为了确保用户在观看春晚时拥有更加流畅、优质的弹幕体验，B站特别加大了技术投入，对弹幕系统进行了全面升级与优化。相较于去年，今年的弹幕体验将有显著提升，让用户能够更加尽情地表达自己的观点和感受。

除了精彩的春晚直播与弹幕互动，B站还为用户准备了丰富的春节活动。从春节前夕开始，用户便可以在B站上创建属于自己的兴趣房间，邀请志同道合的好友一同观看春节专属内容，共同参与春晚节目的讨论。在这里，用户可以找到“懂你的人”，一起分享春节的喜悦与欢乐。

值得一提的是，B站还为春节期间的用户准备了大量影视剧综、国创、纪录片等精彩内容，并且限时免费看。其中，不乏《亮剑》《凡人修仙传》等备受观众喜爱的经典作品。这一举措无疑为用户在春节期间提供了更多的娱乐选择，让用户能够在B站上度过一个充实而愉快的春节。

