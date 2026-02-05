首页 > 原创 > 关键词  > 华为最新资讯  > 正文

华Mate 80 Pro Max/RS开启30天预约申购

2026-02-05 14:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:今日12:08，华为正式为Mate80Pro MaxMate80RS非凡大师两款新机开启30天预约申购通道，消费者无需再每日蹲点抢购，下单后只需耐心等待随机顺序发货即可。

此次预约申购活动为用户提供了更为便捷的购机方式。用户下单后，可在订单详情页实时查看根据排产状态刷新的预计发货时间。值得注意的是，同一产品每位用户限购一台，以确保更多消费者能够有机会购买到心仪机型。在发货前，用户若改变主意，可随时取消预约申购单，并获得全额退款。

不用蹲点抢！华Mate 80 Pro Max/RS开启 30 天预约申购： 7999 元起

Mate80Pro Max与Mate80RS非凡大师均搭载了高配版麒麟9030Pro芯片，业内人士分析，预计芯片供应紧张仍是导致这两款产品供不应求的主要原因。在价格与配置方面，Mate80Pro Max提供16GB512GB与16GB1TB两个版本，定价分别为7999元与8999元，拥有极夜黑、极地银等四款时尚配色供消费者选择。

而定位更为高端的Mate80RS非凡大师，则独享20GB超大内存，提供20GB512GB与20GB1TB两个版本，售价分别为11999元与12999元。该机型不仅采用第三代玄武钢化昆仑玻璃与钛合金框架，机身工艺更为精致，还支持双eSIM功能，充分满足商务人士的多号使用需求，并提供玄黑、皓白、槿紫三款配色可选。

