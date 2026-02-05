REDMI回应Turbo 5 Max没有无线充：同档机型大部分都不支持

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:近日，REDMI官方微博上线了REDMI Turbo5系列网友问答活动，其中关于无线充电功能的讨论迅速成为网友关注的焦点。有网友直言，没有无线充电功能让人难以接受，质疑中端机是否就不配拥有这一便利特性。

针对网友的疑问，REDMI官微明确回应，REDMI Turbo5Max确实不支持无线充电，并指出在该价位段，98.55%的机型同样未配备此功能。REDMI进一步解释称，无线充电虽为一项实用功能，但在Turbo系列所处的档位，首要任务是确保基础性能的卓越表现。因此，Turbo5Max与Turbo5全系均升级至100W澎湃秒充技术，对于Turbo5Max搭载的9000mAh巨量电池，仅需约65分钟即可充满，实现了续航与补能速度的双重飞跃。

除了高速充电外，REDMI Turbo5全系还支持100W PPS公版充电协议，大大提升了充电器的通用性，即便使用非小米品牌的三方充电器，也能实现快速补能。此外，该系列还配备了业界最高规格的27W有线反充功能，可轻松应对随身用电设备的充电需求，为用户带来更加便捷的充电体验。

值得一提的是，REDMI Turbo5还创新性地引入了旁路充电技术。在边玩边充的场景下，该技术能够绕过电池直接为手机供电，有效减少整机发热和电池的不必要循环，进一步延长了电池使用寿命。

