首页 > 原创 > 关键词  > 小鹏GX最新资讯  > 正文

何小鹏：小鹏AI新豪华大六座SUV小鹏GX即将面世

2026-02-05 11:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:今日早间，小鹏汽车董事长何小鹏正式宣布，小鹏汽车首款旗舰级AI新豪华大六座SUV——小鹏GX即将面世。

在官宣中，何小鹏深入剖析了当前三排座SUV市场的痛点。他指出，通过大量调研发现，真实家庭用户普遍面临三大难题:第三排乘坐局促不适、满座时行李空间严重不足、车身庞大导致驾驶体验拖沓。这些痛点构成了舒适、空间、操控三者难以兼得的“不可能三角”，迫使家庭用户在出行前不得不做出妥协。而小鹏GX的诞生，正是为了打破这一行业局限，拒绝让用户妥协。

拒绝让用户妥协！何小鹏官宣小鹏首款AI新豪华大六座SUV：小鹏GX

何小鹏进一步阐释了小鹏GX的命名内涵。其中，“X”既象征着对出行美好未知的无限探索（eXploration），也承载着小鹏刻在骨子里的科技基因(X-tech)。小鹏汽车始终坚持以技术为核心，直面用户痛点，用创新彻底解决行业难题，这也是其深耕智能出行领域的不变初心。而“G”则代表着小鹏从第一性原理出发，以完整的AI思维为核心，重新定义全尺寸家用旗舰SUV的产品形态。

作为小鹏技术实力的集大成者，小鹏GX基于全新SEPA3.0物理AI整车架构打造。通过全域系统创新，新车在集成度、智能化、操控性及安全理念上实现了全面领先，构建起差异化的技术壁垒。同时，小鹏还将此前在小鹏X9上备受市场好评的“舒适大空间”与“灵活好开”核心基因完整注入小鹏GX，实现了产品力的进一步升级优化。

拒绝让用户妥协！何小鹏官宣小鹏首款AI新豪华大六座SUV：小鹏GX

依托强大的技术支撑，小鹏GX成功终结了三排座SUV空间与舒适的核心矛盾。新车真正实现了“座座皆C位，排排可躺平”，让每一位乘客都能拥有舒适的驾乘体验，彻底告别了第三排“鸡肋”的行业痛点。同时，在满员6人的情况下，小鹏GX依然能提供一个实用的超大后备箱，完美兼顾了乘坐舒适性与储物实用性。

在操控体验上，小鹏GX更是打破了大车难开的固有认知。新车搭载了线控转向与后轮转向的AI底盘，大幅提升了车辆的灵活度与稳定感。其操控表现远超传统大型SUV，无论是日常城市通勤还是全家远行，都能让驾驶者从容自如、轻松省力。

何小鹏强调，小鹏GX作为一台AI新豪华大六座SUV旗舰，其核心使命是以前沿AI科技为支撑，为全家人打造一个真正豪华舒适、未来科技、极致安全、自由无忧的移动空间。他期待，小鹏GX能让每一次全家出行都成为值得珍藏的美好回忆。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 30万价位最强家用SUV之一 全新问界M7累计交付突破10万台

    问界全新M7累计交付突破10万台，成为30万价位最畅销家用SUV之一。该车提供增程和纯电版本，售价27.98-37.98万元。车身尺寸升级，轴距加长至3030mm，空间表现更优，可选五座或六座。车内配备16.1英寸3K中控屏、10.25英寸副驾娱乐屏及二排吸顶屏。底盘采用全铝合金前双叉臂+后五连杆独立悬架，并搭载华为乾崑ADS+4辅助驾驶系统，提升主动安全能力。增程版CLTC纯电续航最远327km，综合续航可达1690km；纯电版CLTC续航710公里，支持超快充。

    ​问界M7 ​家用SUV ​汽车交付

  • 小米汽车辟谣SU7 Ultra专业团队解散：消息严重不实

    近日有媒体报道称，小米SU7 Ultra专属销售团队已解散。小米汽车官方回应称，此为不实信息，实际是为优化销售服务体验，对销售策略进行了调整升级。自1月底起，SU7 Ultra不再仅由部分门店的Ultra+Master专属销售，全国所有小米汽车门店的销售伙伴均可提供该车型的咨询、选购等服务。原Ultra+Master销售伙伴也可承接小米汽车其他车型的销售服务。

    ​小米汽车 ​SU7 ​Ultra

  • 官方认证！智界R7创全球量产SUV最低风阻系数0.217

    智界汽车公布称智界R7纯电Ultra版的风阻系数为0.217，该成绩获中国汽研权威认证，创下全球量产SUV最低风阻”记录。

    ​智界R7 ​风阻系数 ​空气动力学

  • 小米汽车1月交付超3.9万台！雷军：SU7马上改款 目前交付主力是YU7

    小米汽车1月交付超3.9万台，董事长雷军表示SU7即将改款，目前主要交付YU7。去年12月交付量突破5万台创纪录，1月虽下滑1.1万台，但受新能源车购置税政策调整及元旦假期影响，与行业整体趋势一致。预计春节后销量将恢复。全新一代小米SU7已于1月7日开启预售，4月正式上市，提供标准、Pro、Max三个版本，预售价22.99万至30.99万元，相比现款起售价上涨1.4万元。新车市场热情高涨，已累计收获近10万订单。配置方面，全系标配长续航，Pro版CLTC续航达902km，Max版15分钟补能续航提升670km，并升级闭式双腔空气弹簧系统等。全系标配激光雷达、700TOPS算力芯片及4D毫米波雷达，搭载小米端到端辅助驾驶系统。

    ​小米汽车 ​交付量 ​SU7改款

  • 雷军：第一代小米SU7已停售 新款SU7预计2月13日左右到店

    近日，小米创始人雷军在直播中深入揭秘了新一代SU7的研发过程，同时也对近期小米汽车备受关注的几件热门事进行了交流分享。 雷军在直播中透露，新一代SU7的研发工作已圆满结束，现已进入准备量产阶段，预计春节前第一批样车就会抵达门店。按照计划，大约2月13号左右，展车会陆续进驻各门店。雷军还表示，此次节奏特意放缓，是希望消费者在充分体验车辆后再决定是

    ​小米汽车 ​雷军 ​SU7

  • 雷军：福特CEO试驾小米SU7爱不释手 不想跟这车分开！

    对于车圈大佬试驾小米汽车表达的观点，雷军也是第一时间转发。 就在刚刚，雷军在个人社交媒体上引述了美国媒体的报道称，福特CEO试驾小米SU7后爱不释手，直言不想跟这车分开。 雷军表示，小米SU7的出色表现给福特CEO留下了深刻印象。在试驾后，福特CEO爱不释手，甚至称不想跟这车分开”，这是对小米汽车技术实力的认可。 之前有外媒报道，小米可能跟福特进行合作�

    ​小米SU7 ​福特CEO ​雷军

  • 雷军官宣明晚直播：带大家参观小米汽车工厂实验室 展示新SU7研发过程

    小米创始人雷军宣布，将于2月1日晚8点在北京小米汽车工厂实验室进行直播，带大家参观部分实验室。这是一场科普直播，旨在帮助大家了解新一代SU7的研发过程。雷军还将聊聊近期小米汽车的热门话题，如GT7、二手车保值率等。此前，雷军在1月3日直播中邀请工程师现场拆车，一边拆解一边交流分享。直播现场，雷军和小米汽车首席设计师李田原一起，对拆车过程和产品细节进行了详细讲解，同时介绍了小米SU7与YU7在设计上的区别。雷军曾表示，有博主评价SU7是小米的第一辆车，用料特别扎实，第二辆车就不一定了。这次拆车是为了回应过去一段时间网上对小米汽车的各种问题，过去小米回应得很少，是因为觉得好产品自己会说话，清者自清，不要不停地自证。但是前段时间看到不少的米粉朋友们建议还是要主动及时地回应，过去一年里面要回应的问题特别多，打算分期分批来回应。

    ​小米汽车 ​雷军直播 ​SU7研发

  • 小米SU7勇夺2025年中国最保值电动汽车：雷军回应了！

    近日，国汽车流通协会和精真估发布的《2025年度中国汽车保值率报告》显示，小米SU7是纯电车型一年保值率的第一名，保值率有86.05。 从这份报告可以看到，理想M9和理想MEGA分列二到三名，保值率为82.44%和78.56%。

    ​汽车保值率 ​小米SU7 ​纯电车型

  • 新一代小米SU7亮相多地机场广告大牌 雷军：欢迎拍照分享

    新一代小米SU7将于2026年4月上市，预售价22.99万元起。新车新增卡布里蓝配色、20英寸轮毂及暗夜黑内饰，安全配置升级，包括2200MPa防滚架和9气囊。动力搭载V6s Plus电机，全系标配激光雷达和700TOPS算力。2月13日起将在北京、上海等七城展示，现可支付1000元意向金预订。

    ​小米SU7 ​新车亮相 ​机场广告

  • 马尔代夫出行推荐优选代理：麦兜旅游，专业靠谱的海岛度假伙伴​

    文章介绍了马尔代夫旅游常面临的选岛、订房、行程衔接等困扰，并推荐麦兜旅游作为专业可靠的解决方案。麦兜深耕马尔代夫专线10年以上，提供从专业规划到贴心服务的全方位保障。其团队熟悉当地百余座岛屿，能根据预算、人数和需求精准匹配，避开“踩坑”雷区。作为正规代理，他们与顶级度假村直接合作，确保房源真实、价格透明，并提供24小时售后保障。从行程定制到行前指导，再到出行期间的主动跟进，每个环节都细致周到，让游客省心、舒心地享受高品质马尔代夫之旅。

    ​马尔代夫旅游 ​选岛攻略 ​水上别墅

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM