何小鹏：小鹏AI新豪华大六座SUV小鹏GX即将面世

站长之家（ChinaZ.com）2月5日 消息:今日早间，小鹏汽车董事长何小鹏正式宣布，小鹏汽车首款旗舰级AI新豪华大六座SUV——小鹏GX即将面世。

在官宣中，何小鹏深入剖析了当前三排座SUV市场的痛点。他指出，通过大量调研发现，真实家庭用户普遍面临三大难题:第三排乘坐局促不适、满座时行李空间严重不足、车身庞大导致驾驶体验拖沓。这些痛点构成了舒适、空间、操控三者难以兼得的“不可能三角”，迫使家庭用户在出行前不得不做出妥协。而小鹏GX的诞生，正是为了打破这一行业局限，拒绝让用户妥协。

何小鹏进一步阐释了小鹏GX的命名内涵。其中，“X”既象征着对出行美好未知的无限探索（eXploration），也承载着小鹏刻在骨子里的科技基因(X-tech)。小鹏汽车始终坚持以技术为核心，直面用户痛点，用创新彻底解决行业难题，这也是其深耕智能出行领域的不变初心。而“G”则代表着小鹏从第一性原理出发，以完整的AI思维为核心，重新定义全尺寸家用旗舰SUV的产品形态。

作为小鹏技术实力的集大成者，小鹏GX基于全新SEPA3.0物理AI整车架构打造。通过全域系统创新，新车在集成度、智能化、操控性及安全理念上实现了全面领先，构建起差异化的技术壁垒。同时，小鹏还将此前在小鹏X9上备受市场好评的“舒适大空间”与“灵活好开”核心基因完整注入小鹏GX，实现了产品力的进一步升级优化。

依托强大的技术支撑，小鹏GX成功终结了三排座SUV空间与舒适的核心矛盾。新车真正实现了“座座皆C位，排排可躺平”，让每一位乘客都能拥有舒适的驾乘体验，彻底告别了第三排“鸡肋”的行业痛点。同时，在满员6人的情况下，小鹏GX依然能提供一个实用的超大后备箱，完美兼顾了乘坐舒适性与储物实用性。

在操控体验上，小鹏GX更是打破了大车难开的固有认知。新车搭载了线控转向与后轮转向的AI底盘，大幅提升了车辆的灵活度与稳定感。其操控表现远超传统大型SUV，无论是日常城市通勤还是全家远行，都能让驾驶者从容自如、轻松省力。

何小鹏强调，小鹏GX作为一台AI新豪华大六座SUV旗舰，其核心使命是以前沿AI科技为支撑，为全家人打造一个真正豪华舒适、未来科技、极致安全、自由无忧的移动空间。他期待，小鹏GX能让每一次全家出行都成为值得珍藏的美好回忆。

